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罷免第3階段 中選會20日審定首波成案藍委罷免案

中央社／ 台北15日電

罷免即將進入第3階段，中選會20日將審定首波罷免案，處理約26件立委罷免案的二階審查，若當天宣布成案，依法投票時間會落在7月10日到8月19日間。面對罷免浪潮，藍營持續強化陸戰，綠營繼續當公民罷團後盾。

公民團體發動罷免藍委行動，已送件31案，中選會日前向媒體表示，6月20日下午將審定首波區域立委罷免案二階連署查對結果，屆時依法審定的事宜，將於當天傍晚對外說明。

中選會主委李進勇日前表示，預估這波審查大概是26件，審查的結果如果一切合法，會盡快宣告罷免案成立；其他可能需要補件的案子，中選會也會盡快通知領銜人補件。根據選罷法規定，在成案之後的20日到60日之內，必須進行罷免案投票。

李進勇指出，若6月20日宣布成案，估計投票時間會落在7月10日到8月19日之間，這中間有6個星期六，都很可能是投票時間，至於是否為外傳的7月26日，是選項之一，但不確定。

面對罷免浪潮，國民黨全面防守戰應對，規格升至「類九合一選舉」，透過區域聯防向選民宣傳縣市長與立委政績；且最終恐回歸藍綠對決，面對綠營4成基本盤，藍營目標是催出4成以上支持者投不同意罷免票，才有機會勝出。

民進黨採「公民先行、密接支援」策略，鎖定花蓮讓「熱區帶動冷區」，穩住綠營基本盤出門投下同意票，並催出中間選民返鄉投票。此外，青年也是重要力量，民進黨辦「夏日破浪行動」邀請青年一起走上街頭，直接向社會溝通，讓更多人支持公民團體罷免不適任立委的行動。

除了藍綠兩大政黨，台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟等小黨與社團這兩天也安排花蓮2天1夜快閃行程，呼籲花蓮人團結終結王朝。

在等待中選會公告的同時，多個罷團馬不停蹄為3階預告衝刺，街頭巷尾可以看到罷免志工打招呼、舉牌的身影。罷團認為，面對3階熱戰，面對國民黨立委龐大的資金體系，只有各方公民積極合作串連，才有可能扳倒現行的藍白體制，讓失控的國會正常化。

罷免

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