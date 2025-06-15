「最強鐵鎚」李四川從工程角度談罷免 還直球回應嗆聲民眾

「最強鐵鎚」台北市副市長李四川今陪國民黨立委王鴻薇掃街反惡罷，未料遇一名民眾連喊兩次「大罷免大成功」。李四川從工程角度談罷免不合理處，也直球回應「剛剛喊很大聲的那個人，我也要告訴他，我們一定會反罷免成功」。

李四川今一開始就感觸良多的說，高雄市長罷免案這幾天已屆五年，感觸滿深的，最近高雄淹水，很多高雄人還特別私訊告訴他「當時沒有去投罷免票」，這裡要告訴台北市市民，王鴻薇從當議員到立委，「在我眼中是問政優秀的民意代表」。

「雖然我不懂政治」李四川說，但是他一直在想做工程角度，如果工程做不好才打掉重做，哪有說做得很好，還要打掉重做，就因來做的人不是你的人，這怎麼聽都不對，那工程的採購法、促參法都應該廢掉，民主制度是做不好才被罷免，或是四年後選舉我不投給你，「這才是台灣人輸得起」。

針對外界認為這是在野黨刪預算引爆罷免，李四川也說，他做公務員40年，沒看過民代沒刪預算，這本就是民代職責，公務人員本就應該去溝通，哪些該節省、節留，哪些不可以刪掉的。李也用台語說「不能說打不贏，就打囡仔，就不給地方補助 。」

他說，要跟鄉親報告，他尊重選舉、罷免，但是不贊成沒有任何理由也不是做不好，全部都罷免，這樣不是民主制度，「這是我作工程的人，從工程角度看到的現象」。

「做公務員四十年我沒分藍綠。」李四川說，他鋪的道路不只國民黨走，民進黨也會走，民進黨還給他很多回應；李也提到市長蔣萬安將出訪巴黎，到先進城市取經，他建議市長可多看哪些事台北市可以做的，也可以仿效學習。

他也呼籲，贊成反罷免的人，一定要出來投不同意票，剛剛喊得很大聲那個人，「我也要告訴他，我們一定會反罷免成功」。