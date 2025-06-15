快訊

巴基斯坦擊落印度戰機一戰成名 「擊殺鏈」怎麼鍛造？

MLB／大谷翔平熄火10場終敲第24轟 賈吉、羅利都已累積26轟

搭公車已讓座…仍被婦人當眾碎念「書念到那裡去了」 國中男學生委屈落淚

最強鐵槌李四川出馬了 蔣萬安曝陪藍委反罷最清楚這1事

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天上午在大安高工為1600多位北市市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午在大安高工為1600多位北市市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影

反制大罷免，北市長蔣萬安昨陪立委賴士葆、李彥秀掃市場、政策說明，今蔣因要頒市長獎，「最強鐵槌」稱號的副市長李四川上午則陪王鴻薇掃街，蔣被問是否派李四川守藍委保五分進合擊。蔣說，川伯是工程專業，他最清楚五位委員如何協助北市政推動。

蔣說，川伯是工程專業，他最清楚台北市各項建設，也完全瞭解五位委員如何協助北市府在都市更新推動、道路交通安全、道路整平安全維護、淡水河岸改造計畫等，我們都會堅定地與五位委員站在一起。

蔣萬安今天上午在大安高工為1600多位北市市長獎頒獎，對於反制大避免，蔣說，首先他要感謝在台北市的五位國民黨立委，長期以來，與台北市政府配合，不管是在校舍改建、捷運興建經費爭取，或者是都市更新推動在中央協助都更條例修法等等，五位立委的表現有目共睹。

對於今天最強鐵槌李四川出馬，蔣萬安說，今天特別川伯陪王鴻薇委員，在地方上，爭取民眾支持與認同，也讓大家知道，屆時一定要出來投下不同意罷免票。

蔣萬安今天上午在大安高工為1600多位北市市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影
蔣萬安今天上午在大安高工為1600多位北市市長獎頒獎。記者林麗玉／攝影

罷免

延伸閱讀

賴清德人後下毒手？ 蔣萬安要總統「即刻」做兩件事

北市5藍委最危險是她？ 蔣萬安曝：看民調真的很危險

新新公園狗活動區啟用 蔣萬安：打造動物友善城市

影／蔣萬安力挺李彥秀 呼籲民眾出門投罷免不同意票

相關新聞

「最強鐵鎚」李四川從工程角度談罷免 還直球回應嗆聲民眾

「最強鐵鎚」台北市副市長李四川今陪國民黨立委王鴻薇掃街反惡罷，未料遇一名民眾連喊兩次「大罷免大成功」。李四川從工程角度談...

最強鐵槌李四川出馬了 蔣萬安曝陪藍委反罷最清楚這1事

反制大罷免，北市長蔣萬安昨陪立委賴士葆、李彥秀掃市場、政策說明，今蔣因要頒市長獎，「最強鐵槌」稱號的副市長李四川上午則陪...

影／遭罷免民眾嗆聲 王鴻薇：用最大誠意爭取支持

台北市副市長李四川上午陪同立法委員王鴻薇一同掃街拜票，為不同意罷免選情衝刺，掃街過程遭到反對民眾嗆聲，王鴻薇回應對於這種...

北市五藍委若失守1席將掉信任感影響連任？ 蔣萬安回應了

全台大罷免將進入第三階段，國民黨主席朱立倫啟動「愛國者行動」戰鬥狀態，由於北市有五席藍委將進入三階投票，北市長蔣萬安今被...

竹市雙罷 藍白「以選舉規格」強勢應戰

罷免新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐的團體，昨於民進黨新竹市黨部成立雙罷總部，民進黨立法院黨團總召柯建銘到場聲援。柯強調...

藍雙北聯防反惡罷 蔣萬安、侯友宜站台

大罷免國民黨藍白合回防，雙北昨啟動「愛國者行動」區域聯防，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都出動站台、掃街力挺藍委。民進黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。