最強鐵槌李四川出馬了 蔣萬安曝陪藍委反罷最清楚這1事

反制大罷免，北市長蔣萬安昨陪立委賴士葆、李彥秀掃市場、政策說明，今蔣因要頒市長獎，「最強鐵槌」稱號的副市長李四川上午則陪王鴻薇掃街，蔣被問是否派李四川守藍委保五分進合擊。蔣說，川伯是工程專業，他最清楚五位委員如何協助北市政推動。

蔣說，川伯是工程專業，他最清楚台北市各項建設，也完全瞭解五位委員如何協助北市府在都市更新推動、道路交通安全、道路整平安全維護、淡水河岸改造計畫等，我們都會堅定地與五位委員站在一起。

蔣萬安今天上午在大安高工為1600多位北市市長獎頒獎，對於反制大避免，蔣說，首先他要感謝在台北市的五位國民黨立委，長期以來，與台北市政府配合，不管是在校舍改建、捷運興建經費爭取，或者是都市更新推動在中央協助都更條例修法等等，五位立委的表現有目共睹。