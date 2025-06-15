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竹市雙罷 藍白「以選舉規格」強勢應戰

聯合報／ 記者黃羿馨鄭國樑／連線報導

罷免新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐的團體，昨於民進黨新竹市黨部成立雙罷總部，民進黨立法院黨團總召柯建銘到場聲援。柯強調，全國只有新竹市雙罷免，具指標性。民眾黨主席黃國昌今到新竹市，為高虹安、鄭正鈐站台，高、鄭已比照「再選一次」模式，站上街頭掃街拜票。

柯建銘指出，全國只有新竹市是雙罷，也是全國第一個成立罷免總部，有指標性。

新竹雙罷發言人林志潔表示，罷免運動需要集體力量與場地支援，感謝民進黨新竹市黨部無償出借空間推動罷免。民進黨新竹市黨部主委施乃如表示，樂意提供資源支持民主運動，讓市民勇敢表達意見。

面對雙罷戰局，新竹「藍白合」反罷免。民眾黨今下午在新竹火車站前廣場，舉辦「安定新竹、罷免投不」宣講，黃國昌、國家治理學院主任翟本喬出席，國民黨立委鄭正鈐也將上台請託，並與黃國昌、高虹安合體。日前國民黨主席朱立倫到新竹市宣講，高虹安也到場同台。

高虹安反制罷免，近日站上路口肥皂箱，向通勤族鞠躬請託，志工高舉反罷免看板；高勤跑行程，廣發文宣、上廣播專訪等，陸空戰齊發。鄭正鈐勤跑基層，爭取里鄰長支持。新竹藍白已初步整合地方組織，喊出「以選戰規格抗罷免」強勢應戰，近期頻繁同台、互撐造勢。

另外，國民黨主席朱立倫昨天到桃園市觀音區，與桃園市長張善政合體，為黨籍立委涂權吉站台。朱立倫抨擊，桃園六名立委不是民進黨的，民進黨就要罷免掉，鑽罷免制度的漏洞，只要有四分之一的人出來投票，罷免就能成功，不是不投票就能反制惡罷，一定要出來投不同意票。

高虹安 鄭正鈐 藍白合 罷免 民進黨

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