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藍雙北聯防反惡罷 蔣萬安、侯友宜站台

聯合報／ 記者葉德正江婉儀林佳彣楊正海李承穎／連線報導
國民黨雙北昨啟動「愛國者行動」區域聯防，國民黨朱立倫主席（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）都出動力挺藍委。記者邱德祥／攝影
國民黨雙北昨啟動「愛國者行動」區域聯防，國民黨朱立倫主席（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）都出動力挺藍委。記者邱德祥／攝影

大罷免國民黨藍白合回防，雙北昨啟動「愛國者行動」區域聯防，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜都出動站台、掃街力挺藍委。民進黨則在新北規畫系列工作會報，等中選會公告，將在三階全力支援民團陸空戰。

國民黨主席朱立倫宣布「愛國者行動」後，蔣萬安、國民黨秘書長黃健庭昨天上午陪國民黨北市立委賴士葆掃街，下午支持李彥秀；侯友宜也和朱立倫、中廣前董事長趙少康到淡水，為新北國民黨立委洪孟楷站台，但都遇上反對者嗆聲「大罷免大成功」，支持者馬上回嗆「大罷免不成功」。

朱立倫呼籲不論是國民黨、民眾黨，還是所有反惡罷的朋友都能站出來。因為只要有百分之廿五的人投票就能罷免成功，因此反制唯一的方法，就是站出來投下「不同意罷免」的一票。

「雙北應該聯防，甚至連基隆一起。」趙少康說，廿一日下午他要在台北榮星花園辦反惡罷團結大會，邀請雙北基隆的立委區域聯防，首長也要加進來。

侯友宜說，「洪孟楷被罷免，是因支持財政劃分法。」新北立委很認真，認真立委被罷免，台灣何去何從？他會全力並肩作戰。

北市藍委李彥秀舉辦「內湖問政說明會」，蔣萬安站台喊說，李彥秀「很危險、真的很危險」，民進黨發動大罷免沒道理、沒正當性、沒理由，且是無差別式、仇恨式。

賴士葆說，他的選區蔣萬安最有票房，立法院長韓國瑜和趙少康也是首選，前總統馬英九是基本配備；反罷免也會尋求藍、白合作，六月底有一場活動，民眾黨立委張啟楷和市議員會站台。

藍委徐巧芯說，有些法案出委員會但還未通過，例如軍公教警消海巡的年金、退休金，只要國民黨立委被罷免，民進黨是多數就會全部收回去。

民進黨新北市黨部則在板橋辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，接下來將到中永和、淡水、林口、汐止、新店等區。市黨部主委蘇巧慧表示，將全力支援民團三階陸空戰，中選會一公告即發動「護台志工隊」掃街、站路口、發文宣，配合網路、媒體宣傳，黨部已設計好摺頁傳單、文宣樣張，也提供多面看板點位。

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