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反制大罷免 朱立倫呼籲出來投不同意票：這是唯一方法

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨淡水區黨部今天在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，幫立委洪孟楷（左二）反惡罷，國民黨朱立倫主席（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）等人出席。記者邱德祥／攝影
國民黨淡水區黨部今天在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，幫立委洪孟楷（左二）反惡罷，國民黨朱立倫主席（右二）、 新北市長侯友宜（左）、中廣前董事長趙少康（右）等人出席。記者邱德祥／攝影

全台罷免延燒，國民黨主席朱立倫宣布啟動「愛國者行動」反制。朱立倫今日呼籲，不要以為「不去投票」就能反制惡罷，只要有25%的人投票就能罷免成功，唯一的方法，就是站出來投下「不同意罷免」。

朱立倫說，今天他與新北市長侯友宜、中廣前董事長趙少康一起來到新北淡水，聲援腳踏實地、全力為地方打拚的國民黨立委洪孟楷。下午，他也回到桃園觀音，和桃園市長張善政共同力挺努力爭取建設與公平正義的國民黨立委涂權吉。用行動展現團結，守住每一席在立院為民發聲的戰將。

朱立倫表示，民進黨發動惡罷，不是因為這些立委做錯什麼，而是因為他們不是民進黨，他們認真為民監督。這場大惡罷是台灣民主的倒退，「但我們不會沉默，面對惡罷，我們不能退讓。」

朱立倫呼籲，所有好朋友，不要以為「不去投票」就能反制惡罷，錯了。只要有25%的人投票就能罷免成功，唯一的方法就是站出來投下「不同意罷免」的一票。

朱立倫指出，不管是洪孟楷、涂權吉，都是實實在在為人民做事的立委，不但為地方爭取建設經費、在立法院捍衛軍人權益、推動軍人加薪、更還假於民，要回被消失的國定假日。

朱立倫強調，「我們一起勇敢站出來，投下不同意罷免，守護每一席藍營立委，向世界宣示我們拒絕報復式惡罷。台灣民主，需要我們一起站出來守護。」

罷免

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