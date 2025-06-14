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台灣基進、時力等快閃花蓮 藍營：拒絕罷免鬧劇

中央社／ 花蓮縣14日電

台灣基進、時代力量、台灣綠黨與小民參政歐巴桑聯盟等今天齊聚中國國民黨籍立法委員傅崐萁花蓮縣家門前，呼籲花蓮人團結終結王朝；國民黨花蓮縣黨部表示，拒絕罷免鬧劇。

由時力等小黨及地方社團組成的民主行動隊約20多人上午從立法院出發，安排花蓮2天1夜行程，快閃花蓮和平廣場、傅崐萁（花蓮選舉區選出）的吉安鄉住家與東大門夜市，明天到花蓮縣政府，並與花蓮罷免團體交流。

時力主席王婉諭表示，罷免是公民行動，政黨應全力投入與支持，傅崐萁的作為已讓花蓮人不齒與覺得不適任，應站出來，不要再因傅崐萁而蒙羞。

台灣綠黨共同召集人甘崇緯說，這棟地上9樓、地下1樓建築非飯店或集合住宅，是傅崐萁與花蓮縣長徐榛蔚的家，哪個縣市首長的家是這樣，且傅崐萁掌握國會多數，這一年毀憲亂政，還需要這樣的人當立委嗎？呼籲花蓮人站出來罷免傅崐萁。

台灣基進主席王興煥表示，傅崐萁家族當立委或縣長評價都不及格，罷免傅崐萁一定要成功，讓花蓮人重獲自由。

國民黨花蓮縣黨部發言人吳建志告訴中央社記者，這場罷免行動是民主進步黨主導的政治報復、側翼政黨的鬧劇，踐踏選民意志、污損台灣民主制度根本精神。

吳建志說，傅崐萁連任多屆、每次都高票當選，正是花蓮人以選票作出的明確決定，且傅崐萁推動蘇花公路安全提升計畫、國道6號、提升長期照顧及教育預算，花蓮進步都有傅崐萁不眠不休地奔走，反觀民進黨及側翼政黨想靠罷免連署取代花蓮選票，這是民主綁架。

罷免

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