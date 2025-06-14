北市5藍委最危險是她？ 蔣萬安曝：看民調真的很危險

31席藍委面臨大罷免危機，台灣民意基金會董事長游盈隆分析北市立委李彥秀是最危險之一。台北市長蔣萬安今現身內湖站台，他坦言看到民調，李的支持度是比不支持度高，「確實很危險，真的很危險」，喊話鄉親一定要出來投不同意罷免。

「內湖問政說明會」現場熱絡，不只黃健庭、蔣萬安，還有北市黨籍議員李明賢、游淑慧及擔任主持人的柳采葳，地方多名里長都到場力挺李彥秀。

黃健庭致詞前，先帶領民眾喊出「反罷免、挺優秀」。他說，民進黨選輸翻桌，大罷免搞得台灣社會雞犬不寧，消耗人民很多納稅錢、製造社會動盪不安，所以今天勞動大家來這。

黃健庭提到，李彥秀優秀到他太太為了投給她一票，順便投給蔣萬安，把戶口從台東遷到台北來，拋棄他一個人在台東，「她現在是道道地地的港湖居民。」他說，這次最關鍵的是要出來投票，李彥秀對在地居民有信心，但她還是擔心大家不知道要出來投票，黃呼籲選民要投不同意罷免。

接著，蔣萬安就台北市長身分向鄉親分享李彥秀對於台北市政的付出，一是內科招商引資，緯創與緯穎進駐、數位內容新創園區在內湖將有140家新創企業進駐，二為內科交通改善的路型改善、堤頂大道北上引道工程等，李彥秀辦無數次會勘、親自召開協調會，三是在中央協助修改都更條例，另建議他持續推動鮮奶政策、恢復重陽敬老金等。

蔣萬安直言，民進黨發動大罷免是沒道理、沒正當性、沒任何理由、無差別式、仇恨式的罷免，這對李彥秀是不公平、不合理，他看了也很心疼，「彥秀委員，委屈了。」

另外，蔣萬安嚴肅指出3點，一是媒體報導李彥秀很危險，「李彥秀確實很危險，真的很危險」，看到民調，李的支持度是比不支持度高，如果算進一定會去投票，李彥秀就很危險，「這是我必須很坦白告訴各位。」

他也提到，二這次反罷免就是一場大選，拜託所有鄉親一定要投票，因為不投票，就會讓李彥秀很危險、讓民進黨政府更加濫權、讓社會更加對立、讓民眾更加仇視、讓國家更加動盪。三是面對反罷免，要用選票挺李彥秀，就是挺正義、挺善良。