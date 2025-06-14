朱立倫桃園觀音反惡罷 強調國民黨都是為台灣好

中國國民黨主席朱立倫今天出席「反惡罷、戰獨裁」桃園市觀音場政策說明會時說，國民黨做的每件事都福國利民為台灣好，民主進步黨惡搞，只要非民進黨籍都要被罷免，完全沒道理。

朱立倫下午力挺遭提罷免的國民黨籍立法委員涂權吉（桃園第2選舉區選出），桃園市長張善政也到場，呼籲大家守護涂權吉，繼續當觀音區守門員。

朱立倫表示，民進黨要罷免所有桃園選出的國民黨籍立委，這就是惡罷。

曾任桃園縣長的朱立倫說，國民黨做的每件事都是為桃園好，不為個人或單一政黨，如還假、還錢於民，幫大家監督預算，「難道只是幫國民黨嗎？爭取來的建設難道是幫國民黨嗎？」

他說，如果罷免通過，涂權吉幫桃園爭取的新版財政收支劃分法、1年多放5天假都會沒有；大家一定要站出來投票、支持涂權吉。