朱立倫、張善政桃園反「惡罷」 批罷免立委完全沒道理

國民黨主席朱立倫「反惡罷、戰獨裁」反制大罷免行動，今天下午到桃園市觀音區與市長張善政為黨籍立委涂權吉站台。朱立倫強調惡霸完全沒道理，大家一定要站出來投不意罷免票。

朱立倫說，涂權吉幫桃園爭取許多的建設經費，表現優，當選沒多久，現在大家又要聚在一起，就因為民進黨要惡霸、惡搞，要把桃園的6位國民黨籍立法委員罷免掉，罷免的原因是6位立委不是民進黨的，這樣就要惡霸，完全沒道理，所以呼籲大家一定要站出來投不意罷免票。

朱立倫抨擊民進黨鑽罷免制度的漏洞，只要有四分之一、25％的人出來投票，罷免就能成功，所以不是不投票就能反制惡罷，大家一定要出來投不同意票。在場很多人這一輩子都沒有投過罷免票，導致很多人不清楚罷免制度，可能會不出來投票，在場的里長、鄉親要鼓勵支持涂權吉的朋友要出來投下不同意罷免票。

朱立倫表示，涂權吉幫桃園爭取新的財劃法修正版本，桃園原本可以增加數百億元歲入，但是行政院不執行新版本，連立法院通過要回被民進黨消失的國假，也不理。現在行政院已經公佈928、光復節、行憲紀念及勞工節等都要放假，還有剛通過不久的軍人加薪，保障軍人權益，這些都是涂權吉和其他立委努力的成果，不但要讓民眾過好日子，更重要的把很多的公平、正義都找回來。

張善政肯定涂權吉在立法院的表現，並表示觀音區過去有供電不穩的情形，甚至常常停電，「阿吉」涂權吉在立法院質詢一直盯著台電改善，並點出大潭電廠在觀音區，結果停電觀音區先停，復電最後，韌性太脆弱，要求全面更新觀音電網，現在台電政在做更新電網的工作，還沒改善的地區會繼續盯著台電改善，鄉親沒時間看立法院直播質詢，今天「阿吉」在現場跟大家報告。

張善政問在場者，為什麼以前SRF可以進來桃科，觀音區沒有立法委員嗎？當然有，是另外那個黨的立委，沒有擋下來，涂權吉和鄉親站在一起把SRF擋下來，卻要被罷免，當守門人把關質詢經濟部、環境部，和市政府一起嚴格把關，大罷免要拔掉在立法院的守門人，等要拔掉一半的把關SRF的力量，大家要想清楚這不是藍綠的問題，是健康問題，大家吸SRF發電排出的廢氣沒有分藍綠。