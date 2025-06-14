台中藍營準備迎戰大罷免三階 關鍵因素可能要看天？

全台大罷免即將進入第三階投票，罷團與綠營緊鑼密鼓衝刺，Wecare高雄今天到台中與民進黨議會黨團合作，宣導大罷免。藍營認為，三階就是進入選舉模式，但罷免選舉與以往不同，沒有競選對手，要催支持者出門投票並非易事，當天天氣也很重要。

Wecare高雄、南罷天志工團等高雄罷團今天在台中開起全國巡迴應援第一站，民進黨台中市議會黨團與台中罷團等到場響應。黨團總召王立任指出，現階段要全力衝刺，讓6名藍委都進入第三階投票，之後就進入選戰模式，站路口、掃街，也會協助罷團熟悉選戰。

國民黨台中市黨部主委顏文正表示，雖然現在還不確定6名藍委有多少進入三階，會做好最壞的準備；三階選戰要採取6區域聯防，以市長盧秀燕為中心，深入基層打選戰，事實上現在不少藍委就已經在勤跑基層，1個里1個里拜票。

顏文正指出，大罷免投票與傳統選舉不同，選舉有競爭對手，罷免沒有，會影響到民眾投票的意願；要把選票催出來，盧秀燕很重要，相信她之後會親自輔選，此外議員也要發揮影響力，黨內議員已經展現出強烈的團結合作意志，勤加站台宣講。

藍營人士認為，第三階段也得猛攻時事議題，以台中為例，火力發電廠就是不錯的切入點，尤其投票時間是夏季，用電量大，民進黨的能源政策問題重重，很可能再出現大停電或「火力全開」；不過是否與核三延役公投連動，恐怕還要慎思，畢竟核三與台中沒有直接關係。

藍營人士表示，三階段藍白合作的深度也會加大，儘管地方還沒有接到具體的指示，但以兩黨在立院合作的態勢來看，反罷免藍白合不難；無論如何，要怎麼讓支持者出門投票是最核心的問題，從這個角度思考，投票當天的天氣也很重要，「要是下雨就完蛋了」。