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別讓仇恨政治在桃園生根 國民黨萬美玲籲投罷免不同意票

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園立委萬美玲（中）昨天辦說明會，強調反罷免，桃園市長張善政（左）和立委謝龍介等人都到場助講。圖／翻攝自萬美玲臉書
桃園立委萬美玲（中）昨天辦說明會，強調反罷免，桃園市長張善政（左）和立委謝龍介等人都到場助講。圖／翻攝自萬美玲臉書

桃園在地立委萬美玲昨晚在陽明活動中心舉辦問政說明會，吸引超過500人參加，現場座無虛席，桃園市長張善政、立委謝龍介和吳宗憲等人也到場力挺。萬美玲細數政績，強調沒辜負選民託付，直指大罷免行動是「少數幹掉多數」，大家一定要出來投不同意票。

萬美玲表示，她去年在桃園區獲12萬名選民肯定，她也以具體政績回應選民託付，連2屆都獲國會評鑑「全院及教育委員會雙料優質立委」，但罷團抹紅她是共匪，「這麼廉價的理由，令人啼笑皆非」。民主應是少數服從多數，但現在的大罷免，卻是少數幹掉多數，這是踐踏12萬桃園選民意志，不是民主。

萬美玲說，台灣原本最美的風景是人，應該充滿愛與包容、溫暖與祥和，但現在因為仇恨式的大罷免，社會撕裂、對立升高，甚至在校園出現衝突與霸凌，此風不可長，應用不同意罷免遏止歪風，守護台灣真正價值。

張善政昨晚到場聲援，強調萬美玲是替桃園爭取中央教育經費第一名的立委，一直以來全力配合市政推動，怎麼可以被罷免，「市政要順利推動，不能沒有萬美玲」。

謝龍介強調，萬美玲沒做錯事，卻莫名其妙被連署罷免，這是因為賴清德政府不想被監督，「這場罷免根本是執政黨的報復政治」；吳宗憲則說，萬美玲問政認真卻遭罷免，顯見執政黨推動罷免毫無正當理由，只是報復異己。

桃園市議員詹江村說，萬美玲在立法院努力阻止SRF垃圾燃燒發電廠進駐桃園，捍衛空氣品質，罷免她就像罷免桃園人的肺，實在太可惡。

萬美玲呼籲，不能讓仇恨政治風氣在桃園生根，希望大家一定要出來投「不同意罷免」票，守護台灣民主最根本的價值。

罷免

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