黃呂錦茹遭押近2月 藍營曝：被故意修理安排在馬桶邊

北檢偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署案，北院4月25日裁定羈押禁見國民黨北市黨部主委黃呂錦茹迄今，傳出可能下周偵結起訴全案。藍營今揭露，黃呂被故意修理，關在6人房，特地安排在馬桶邊，批司法有無追殺在野黨，全民都在看。

國民黨議員李明賢表示，黃呂已經被押2個月，就他了解，這麼熱的天氣，黃呂是關在6人房，甚至特地安排在馬桶邊，故意在修理黃呂，這部分司法有沒有公平對待、違反比例原則，追殺在野黨，全民都在看。

李明賢說，對國民黨來講，在野確實沒有更多資源，可是他們會化悲憤為力量，不論黃呂接下來情況如何，北檢到底有無起訴，他們會努力度過難關，5席全部保住，一席都不能掉。

國民黨議員柳采葳指出，現在看起來，檢調沒要開延押庭，有可能直接起訴、交保，希望司法一定要回歸公平公正，公正調查。他們更關心的是黃呂的健康，她在進去前，身體狀況不是非常好、甚至重感冒，加上年紀不小，待她出來後，第一件要關心的是她的身體健康。