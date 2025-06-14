掃街遇民眾喊「大罷免大成功」 蔣萬安：民主過程很正常

台北市長蔣萬安啟動反惡罷，今陪國民黨立委賴士葆掃街遇民眾喊「大罷免、大成功」，蔣說，在民主過程非常正常，非常多人支持北市五名立委，很多人都來緊握賴士葆的手，給擁抱、要求拍照，呼籲支持者一定要投下不同意票。

蔣萬安下午也赴國民黨立委李彥秀問政說明會，被媒體問到先前提到倒閣進度，蔣萬安說，倒閣是一個選項，但更重要的是要告訴大家，民進黨無差別、仇恨式的大罷免，全世界民主國家從來沒看過。

面對李彥秀罷免危機，蔣萬安也說，李彥秀長期在港湖深耕，深受民眾喜愛，與北市府合作密切，包括內科交通改善等，都親自會勘、辦協調會；但是很多支持者告訴他，非常支持彥秀委員、也反罷免，但認為那就不要出來投票，「不是的，要用各種方式，告訴支持者一定要出來投不同意罷免票」。

針對台灣民意基金會董事長游盈隆分析，北市立委李彥秀、新北立委葉元之兩位最危險，李彥秀回應，無論空戰、陸戰她是開始準備，民調是最後布局的重要依據，危機化為轉機非常重要，就是用力跟所有港湖民眾溝通，她問政在議場、服務在現場，團隊一直都在。