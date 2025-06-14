快訊

衝突升溫！伊朗揚言加劇回應以色列攻擊 恐攻擊美國中東基地

聽新聞
0:00 / 0:00

掃街遇民眾喊「大罷免大成功」 蔣萬安：民主過程很正常

聯合報／ 記者林佳彣李承穎／台北即時報導
台北市長蔣萬安下午赴國民黨立委李彥秀問政說明會。記者林佳彣／攝影
台北市長蔣萬安下午赴國民黨立委李彥秀問政說明會。記者林佳彣／攝影

台北市長蔣萬安啟動反惡罷，今陪國民黨立委賴士葆掃街遇民眾喊「大罷免、大成功」，蔣說，在民主過程非常正常，非常多人支持北市五名立委，很多人都來緊握賴士葆的手，給擁抱、要求拍照，呼籲支持者一定要投下不同意票。

蔣萬安下午也赴國民黨立委李彥秀問政說明會，被媒體問到先前提到倒閣進度，蔣萬安說，倒閣是一個選項，但更重要的是要告訴大家，民進黨無差別、仇恨式的大罷免，全世界民主國家從來沒看過。

面對李彥秀罷免危機，蔣萬安也說，李彥秀長期在港湖深耕，深受民眾喜愛，與北市府合作密切，包括內科交通改善等，都親自會勘、辦協調會；但是很多支持者告訴他，非常支持彥秀委員、也反罷免，但認為那就不要出來投票，「不是的，要用各種方式，告訴支持者一定要出來投不同意罷免票」。

針對台灣民意基金會董事長游盈隆分析，北市立委李彥秀、新北立委葉元之兩位最危險，李彥秀回應，無論空戰、陸戰她是開始準備，民調是最後布局的重要依據，危機化為轉機非常重要，就是用力跟所有港湖民眾溝通，她問政在議場、服務在現場，團隊一直都在。

罷免

延伸閱讀

反惡罷「藍白合」 賴士葆預告：6月底有活動

蔣萬安、賴士葆掃街反罷免 民眾嗆聲「大罷免大成功」

馬英九參加海峽論壇影響大罷免？ 蔣萬安舉例：綠創黨元老也赴中

蔣萬安合體賴士葆掃街遭男嗆 群眾以大罷免不成功反制

相關新聞

黃呂錦茹遭押近2月 藍營曝：被故意修理安排在馬桶邊

北檢偵辦罷免綠委吳思瑤、吳沛憶連署案，北院4月25日裁定羈押禁見國民黨北市黨部主委黃呂錦茹迄今，傳出可能下周偵結起訴全案...

掃街遇民眾喊「大罷免大成功」 蔣萬安：民主過程很正常

台北市長蔣萬安啟動反惡罷，今陪國民黨立委賴士葆掃街遇民眾喊「大罷免、大成功」，蔣說，在民主過程非常正常，非常多人支持北市...

別讓仇恨政治在桃園生根 國民黨萬美玲籲投罷免不同意票

桃園在地立委萬美玲昨晚在陽明活動中心舉辦問政說明會，吸引超過500人參加，現場座無虛席，桃園市長張善政、立委謝龍介和吳宗...

影／蔣萬安力挺李彥秀 呼籲民眾出門投罷免不同意票

台北市長蔣萬安下午出席國民黨立委李彥秀問政說明會，蔣萬安表示民進黨無差別、仇恨式的大罷免，全世界民主國家從來沒看過。

反罷作戰高虹安廣播暢談教育成果 家長現身挺：看見改變

為迎戰大罷免，新竹市長高虹安勤跑宣傳，上廣播、站路口，空陸戰齊發。昨天她也受邀參與環宇廣播電台專訪，暢談她上任後在教育政...

藍營大咖首次同台 朱立倫、侯友宜、趙少康合體聲援洪孟楷反罷免

大罷免進入第三階段，國民黨淡水區黨部今天在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、中廣董事長趙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。