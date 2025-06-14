反罷作戰高虹安廣播暢談教育成果 家長現身挺：看見改變

為迎戰大罷免，新竹市長高虹安勤跑宣傳，上廣播、站路口，空陸戰齊發。昨天她也受邀參與環宇廣播電台專訪，暢談她上任後在教育政策上的推動成果，從校舍興建、智慧教學，到通學步道等，逐一細數施政成績。

談到今年新竹市國中教育會考成績，高虹安表示，全市4888位考生中，有906位拿下5A以上，約占整體近2成，當中更有5位學生拿下5A10+與作文滿級分，名列全國頂尖。最可貴的是，不只是少數學校表現突出，9成以上的學校都有學生考取5A，顯示正在實現「校校均質」理念，讓每個孩子都能發光發熱。

對於家長最關心的升學問題，高虹安指出，她一上任第一年就拍板建功高中、香山高中與成德高中的增班計畫，並創立新竹市第一所數位實驗高中，預計114學年度正式開學。

在教育建設方面，高虹安分享，隨著新竹人口增加，學校空間明顯不足，因此她一上任就全力推動校舍新建與整建，包括建功高中、光武國中、香山國小、培英國中等工程已於去年上半年都陸續開工。

談到教學設備升級，高虹安表示，她的競選政見「班班有大屏、一師一載具」已推動，至今已為1600間教室安裝互動大螢幕，並發放2000台教師平板，打造更現代化的學習環境。此外，為了提升學生上下學的安全，高虹安也推動27所學校通學步道改善計畫，涵蓋鋪面整修、照明強化、綠美化與設計家長停等區等。