藍營大咖首次同台 朱立倫、侯友宜、趙少康合體聲援洪孟楷反罷免

大罷免進入第三階段，國民黨淡水區黨部今天在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，國民黨主席朱立倫、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康今首次同台聲援立委洪孟楷反罷，也是朱宣布愛國者行動後的第一場活動，用行動展現團結，護住每席國民黨立委。

朱立倫致詞時表示，洪孟楷支持地方建設，腳踏實地，很多政策、福利都在努力爭取，有人說支持洪孟楷，不會出來投票，反而會讓壞人得逞，朱反問「這些立委有做錯事嗎？」要被罷免的原因，竟是因為不是民進黨的立委，讓人無法接受，他呼籲支持者投票當日要出來投下不同意罷免，要靠大家幫忙，守護洪孟楷。

侯友宜表示，來活動中心前，他跟洪孟楷先去看淡北道路跟淡江大橋，當年朱立倫當市長時，也來看好多次，有這些前輩的腳步，站穩後，淡水才可以突破二十萬人口，他接棒後持續爭取，洪孟楷幫忙調淡北道路環境，幫忙溝通，洪的轄區很大，但很多行程都會到，拚的要死一直做，卻還要被罷免，認真的立委被罷免，台灣何去何從，大家要幫忙拉票，不能看到民調穩了就不出來投票。

「洪孟楷被罷免，因為支持財政劃分法」，侯苦笑，可能是空中樓閣，看得到吃不到，新北人均預算五萬多，北市、桃園、高雄都有七萬，一般性補助款還要被扣三十點四四億元，很不公平，過去的市長朱立倫、蘇貞昌、賴清德都說要修法，這是大家一致的共識。

趙少康表示，發動罷免的這些人，就是對投給洪孟楷的支持者最大的汙辱，洪孟楷做好好的，為什麼要罷免？如果是支持者要罷免洪孟楷還有道理，但發起罷免的那些人根本沒投票，哪有資格來罷免？這不合理，沒有天理。

洪孟楷表示，至始至終，這是執政黨發起來的全台惡意無差別攻擊罷免，沒有迴避的空間，身為在野黨立委，專利理性問政監督天經地義，做好自己的事情根本份，卻被執政黨鎖定，沒有迴避的空間也不會逃避，會正面面對，現階段不口出惡言，要把支持者叫出來不同意罷免，31席立委都會順利繼續做好立委的角色，如果支持者沒有出來，每一席都危險，這是號召支持者出來，讓政府聽到主流民意的時刻。