賴清德與曹興誠共同聽罷團簡報 趙少康：一手擺笑臉背後卻捅刀

賴清德總統邀請在野黨主席出席國安簡報，但昨天又跟罷團主導人物之一的曹興誠見面，中廣董事長趙少康批評，賴清德一手擺笑臉，背後卻在捅刀，這有誠意嗎？

趙少康今到淡水聲援立委洪孟楷反罷免。趙少康點出，台灣面對這麼多問題，包含川普關稅、以哈戰爭、俄烏戰爭、以色列跟伊朗要打仗，金價漲、油價漲，股票受到震盪，兩岸越來越緊張，這麼多事情不去顧好，去搞大罷免，勞民傷財，去年才選舉今年大罷免，民進黨真的很無聊、很夭壽。

今天是國民黨主席朱立倫宣布愛國者行動後第一場活動，趙少康表示，雙北應該聯防，甚至連基隆一起，6月21日下午他要在台北榮星花園，舉辦反惡罷團結大會，也邀請了雙北基隆的立委，這是區域聯防的一種，本來就該這樣，首長也要加進來。

趙表示，民進黨的黨政軍特都結合在一起搞罷免，今天大家都來，也是團結的意志，洪孟楷第一高票當選，這一年沒犯錯，在立院這麼努力，為什麼要罷免？完全沒道理，民進黨就是輸不起。

針對曹興誠發文嗆聲趙少康，只敢在同溫層講話，趙少康表示，曹就是亂講一通，就是無聊有錢、退休的生意人，大家都各有支持者，民主不就如此？曹興誠是罷免徐巧芯的領銜人，就該跟徐巧芯辯論，「何必找我？我自己要辯論也是找賴清德」。