馬英九率團赴陸出席海峽論壇 綠委：幫助大罷免大成功

前總統馬英九今天率領馬英九基金會的學員，展開為期2周的訪陸之旅，也將出席第17屆海峽論壇。民進黨立委批評，海峽論壇是中共統戰平台，今年罕見沒有任何藍營縣市長參加，遺憾馬英九卻甘於應中共之邀而去，淪為中共統戰樣板。

民進黨立委王定宇表示，民意在民主國家，可以讓那些還想要選票的媚共者暫時隱藏，但如果「反共護台大罷免」失敗，這些媚共者將如同不再需要台灣人民選票的馬英九一樣無所忌憚，台灣將會陷入險境。

民進黨立委許智傑表示，海峽論壇一直是中國統戰主要舞台，馬英九長年親共已是全台共識，一句「相信習近平」更是摧毀侯友宜總統選舉的關鍵，今年馬英九又再次赴中，無疑是替大罷免添柴火，有推波助瀾效果，幫助大罷免大成功。