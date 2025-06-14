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民進黨、公民團體對接 蘇巧慧：全力支援民團3階陸空戰

聯合報／ 記者葉德正游明煌／新北即時報導
民進黨將掃街、站路口，蘇巧慧：全力支援民團三階陸空戰。記者游明煌／翻攝
民進黨將掃街、站路口，蘇巧慧：全力支援民團三階陸空戰。記者游明煌／翻攝

公民團體所發起的大罷免進入第三階段，預計將於7月底至8月初舉行罷免投票，民進黨將協助公民團體全力備戰。民進黨新北市黨部今在板橋舉辦首場「顧咱台灣基層工作會議」，黨部主委蘇巧慧表示，將全力支援民團三階陸空戰。

隨著大罷免即將進入第三階段，民進黨新北市黨部與各區公民團體對接，今日召開首場工作會議。與公民團體對接需求後，待中選會一公告新北各區罷免案投票日，便可立即發動掃街、站路口，配合網路文宣、媒體宣傳等陸、空戰策略，全力協助公民團體罷免不適任立委。

蘇巧慧表示，今天邀請黨公職一起出席工作會議，就是希望再次號召新北黨公職夥伴在三階盡全力協助公民團體，透過組織動員、網路文宣與媒體宣傳等陸空戰策略，讓更多公民了解為何要罷免國民黨的不適任立委，並且願意出門投票。

針對網路社群文宣部分，新北黨部目前除已設計好摺頁傳單、口罩、手舉牌等文宣品樣張，供公民團體志工掃市場、辦活動時可發送，也將提供多面看板點位，讓公民團體可在最短時間內宣傳罷免行動。

蘇巧慧說，罷免第三階段勢必更需要將公民團體的訴求傳達給社會大眾，他不但將號召黨員同志一起加入「護台志工隊」，幫忙掃街、站路口、發文宣，也會要求黨部同仁將罷免相關資訊同步轉傳給各群組，並和各團體做好溝通，讓組織動員與網路社群文宣互相配合，才能達到最佳宣傳效果。

蘇巧慧強調，新北黨部接下來也將到中永和、淡水、林口、汐止、新店等區域召開工作會議，針對各區公民團體個別需求全力配合。她強調，台灣正處在歷史上的關鍵時刻，如果這次沒有成功罷免，未來國民黨在國會的亂序一定會變本加厲，到時候國家會更困難，呼籲民眾一起站出來罷免不適任立委，守護台灣民主。

民進黨將掃街、站路口，蘇巧慧：全力支援民團三階陸空戰。記者游明煌／翻攝
民進黨將掃街、站路口，蘇巧慧：全力支援民團三階陸空戰。記者游明煌／翻攝

蘇巧慧 罷免 大罷免 公民團體

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