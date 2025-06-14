民進黨認了賴清德和曹興誠會面談罷免：始終與公民同行

民進黨台北市議員洪健益近日爆料，兼民進黨主席的賴清德總統常和罷免領銜人開會，但民進黨發言人吳崢駁斥非事實；但昨天再被爆料，罷團主導人物之一曹興誠，有和賴清德會面，他也在場，會面主題就是罷免相關議題。民進黨並未否認，僅表示，民進黨始終與公民同行，做罷團最堅實的戰友，細部合作項目都持續在盤點規畫中。

國民黨立委林沛祥表示，賴總統表面上坐下來聊聊，實質上還是助攻大罷免，不會因為希望朝野和諧而停止大罷免，典型的「人前手牽手，背後下毒手」。國民黨立委牛煦庭也說，他對此次共商國是不期不待，賴總統一邊伸出手來要和解，背後卻藏著罷免的利刃，國是會議恐怕成為另一場鴻門宴。

民眾黨團副總召張啓楷表示，賴總統老是說大罷免是民團發起，沈伯洋卻證實賴和罷團曹興誠一起開會。難說賴清德開會沒有下指導棋，罷團就是像當年中國紅衛兵般的「綠衛兵」，賴清德用綠衛兵鬥爭在野黨。