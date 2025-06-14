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反惡罷「藍白合」 賴士葆預告：6月底有活動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
北市立委賴士葆上午在景美市場與市長蔣萬安合體掃街。記者楊正海／攝影
北市立委賴士葆上午在景美市場與市長蔣萬安合體掃街。記者楊正海／攝影

台北市長蔣萬安昨與朱立倫見面商討反罷免作戰策略後，愛國者行動第一場，選在北市文山區，上午與北市立委賴士葆在景美市場合體掃街。對於反罷免是否尋求藍、白合作？賴士葆表示，大概6月底有一場活動，請到民眾黨立委張啟楷和民眾黨的市議員，「我們早就合作」。

賴士葆指出，其實前2周有請媒體人趙少康掃木柵市場，上周請前市長郝龍斌掃木新市場，今天是他掃市場的第三場，對於蔣萬安市長來講，應該是第一場，市長剛結束市政總質詢，第一場就來這裡，非常感謝，在地人都很喜歡蔣萬安。

賴士葆表示，現在主要是催投票率，蔣萬安來，想催投票率會有很大的幫助，他看過幾份民調，大概藍軍在台北市的選民，最希望看到輔選的藍軍大咖是蔣萬安。

賴士葆說，和蔣萬安的合掛看板，已經上去了，有兩大類，一類是蔣市長感謝賴士葆爭取250億，讓捷運南環線全線開工，第二類就是惡質政府惡罷優質立委，天理難容，大概昨天已經上了15塊看板，陸陸續續還會出，大概會有40塊。

至於何時韓國瑜？他說，也在安排當中，會在6月底7月靠近投票時，有兩場比較大的造勢，一場在中正區，另一場在文山區，正在積極安排韓院長來，現在應該最有票房的，在這裡一個是蔣市長，一個是韓院長，一個趙少康，馬英九則是基本配備。

賴士葆 蔣萬安 罷免

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