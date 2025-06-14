北上支援台中罷團 高雄Wecare：罷免是全台灣的事

大罷免即將進入三階，台中6名被罷藍委中，3個選區二階段連署未達安全門檻，曾發動罷韓行動的高雄罷團「Wecare高雄」、「南罷天志工團」今天北上支援，Wecare高雄發起人尹立表示，罷免不是單一選區的事，雖然高雄沒有罷免行動，高雄人還是非常關心。

Wecare高雄、南罷天志工團、中二、中三、中四、中五、中六、中八罷團、民進黨立法委員何欣純與民進黨台中市議會黨團今天齊聚台中五權西路與忠明南路口，聲援大罷免。南罷天志工團代表Kevin說，他們與高雄Wecare全台巡迴應援首站選在台中，就是因為台中還有3個選區二階連署不夠。

尹立指出，這波大罷免浪潮並不包含高雄立委，但Wecare高雄今天還是來到台中，因為罷免不是單一選區的事，而是全台灣的事，當年罷免韓國瑜，也是獲得全台支持鼓勵，才用超過90萬票罷免成功。這次罷免攸關國家安全，不僅是罷免不適任立委，也是為了台灣長治久安。

「中二解顏」發言人林宣宏表示，罷免顏寬恒距離進入三階安全門檻還差2500份連署書，「中三拒瓔」罷團指出，罷免楊瓊瓔離安全門檻也還有2500份左右，「一罷擊臣」領銜人廖芝晏說，距離罷免江啟臣進入三階安全門檻130%還缺1500分，最近藍營刻意阻擋封鎖，導致收件速度趨緩。

中四選區罷團代表杜承哲表示，目前全國累積120萬連署人，沒有任何國家或政黨可以忽視這股聲音，但前幾天中四罷團在豐樂公園擺攤，遭到公權力刁難，這是公民團體的「小蝦米對抗大鯨魚」之戰，希望所有政黨、公民團體與人民站出來。

何欣純說，會全力相挺做公民團體的後盾，她擔任4屆立委，從未看過立院這麼亂搞，強推毀憲亂政的法案，將總預算刪凍得如此不堪，已經影響國家長遠發展、危及國家安全，呼籲全國人民用行動守護國家。