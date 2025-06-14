快訊

孤立、飆罵、過勞...公視傳霸凌 員工提告、勞檢判違法

地震！上午11時27分台東海端規模3.5淺層地震 最大震度3級

NBA／SGA最後3分鐘狂飆11分！雷霆總冠軍賽G4逆轉扳平溜馬

北上支援台中罷團 高雄Wecare：罷免是全台灣的事

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
Wecare高雄、南罷天志工團、中二、中三、中四、中五、中六、中八罷團、民進黨立法委員何欣純與民進黨台中市議會黨團今天齊聚台中五權西路與忠明南路口，聲援大罷免。記者陳敬丰／攝影
Wecare高雄、南罷天志工團、中二、中三、中四、中五、中六、中八罷團、民進黨立法委員何欣純與民進黨台中市議會黨團今天齊聚台中五權西路與忠明南路口，聲援大罷免。記者陳敬丰／攝影

罷免即將進入三階，台中6名被罷藍委中，3個選區二階段連署未達安全門檻，曾發動罷韓行動的高雄罷團「Wecare高雄」、「南罷天志工團」今天北上支援，Wecare高雄發起人尹立表示，罷免不是單一選區的事，雖然高雄沒有罷免行動，高雄人還是非常關心。

Wecare高雄、南罷天志工團、中二、中三、中四、中五、中六、中八罷團、民進黨立法委員何欣純與民進黨台中市議會黨團今天齊聚台中五權西路與忠明南路口，聲援大罷免。南罷天志工團代表Kevin說，他們與高雄Wecare全台巡迴應援首站選在台中，就是因為台中還有3個選區二階連署不夠。

尹立指出，這波大罷免浪潮並不包含高雄立委，但Wecare高雄今天還是來到台中，因為罷免不是單一選區的事，而是全台灣的事，當年罷免韓國瑜，也是獲得全台支持鼓勵，才用超過90萬票罷免成功。這次罷免攸關國家安全，不僅是罷免不適任立委，也是為了台灣長治久安。

「中二解顏」發言人林宣宏表示，罷免顏寬恒距離進入三階安全門檻還差2500份連署書，「中三拒瓔」罷團指出，罷免楊瓊瓔離安全門檻也還有2500份左右，「一罷擊臣」領銜人廖芝晏說，距離罷免江啟臣進入三階安全門檻130%還缺1500分，最近藍營刻意阻擋封鎖，導致收件速度趨緩。

中四選區罷團代表杜承哲表示，目前全國累積120萬連署人，沒有任何國家或政黨可以忽視這股聲音，但前幾天中四罷團在豐樂公園擺攤，遭到公權力刁難，這是公民團體的「小蝦米對抗大鯨魚」之戰，希望所有政黨、公民團體與人民站出來。

何欣純說，會全力相挺做公民團體的後盾，她擔任4屆立委，從未看過立院這麼亂搞，強推毀憲亂政的法案，將總預算刪凍得如此不堪，已經影響國家長遠發展、危及國家安全，呼籲全國人民用行動守護國家。

民進黨台中市議會黨團總召王立任指出，進入三階後就是選舉，將回到各地方組織宣傳的作戰模式，比如站路口或挨家挨戶拜票、市場掃街等等，罷團可能對選舉步驟較不熟悉，黨團會與他們一一討論提供經驗，不管罷團有任何需要，黨團都會全力協助。

Wecare高雄發起人尹立說，高雄沒有要罷免立委，但大罷免不是單一選區的事，是全台灣的事，高雄人也非常關心。記者陳敬丰／攝影
Wecare高雄發起人尹立說，高雄沒有要罷免立委，但大罷免不是單一選區的事，是全台灣的事，高雄人也非常關心。記者陳敬丰／攝影
中二、中三、中八罷團指出，距離罷免顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣進入三階安全門檻，各還差2500、2500、1500份連署書。記者陳敬丰／攝影
中二、中三、中八罷團指出，距離罷免顏寬恒、楊瓊瓔與江啟臣進入三階安全門檻，各還差2500、2500、1500份連署書。記者陳敬丰／攝影
立委何欣純（前排左二）表示，會力相挺做公民團體的後盾，呼籲全國人民用行動守護國家。記者陳敬丰／攝影
立委何欣純（前排左二）表示，會力相挺做公民團體的後盾，呼籲全國人民用行動守護國家。記者陳敬丰／攝影

罷免 民進黨 公民團體

延伸閱讀

雙罷開打全台第一個罷免總部在新竹 柯建銘號召打聖戰

竹市雙罷免開打「藍白合」應戰 高虹安站路口拉票

首波罷免立委投票時間 中選會曝20日委員會議後說明

藍罷免今喊停 何欣純：尊重民意繼續努力

相關新聞

民進黨認了賴清德和曹興誠會面談罷免：始終與公民同行

民進黨台北市議員洪健益近日爆料，兼民進黨主席的賴清德總統常和罷免領銜人開會，但民進黨發言人吳崢駁斥非事實；但昨天再被爆料...

賴清德昨與曹興誠共同聽罷團簡報 朱立倫：希望總統言行如一

民進黨立委沈伯洋昨證實，罷團主導人物之一曹興誠，昨天有和賴清德總統會面，他也在場，會面主題就是罷免相關議題。國民黨主席朱...

馬英九率團赴陸出席海峽論壇 綠委：幫助大罷免大成功

前總統馬英九今天率領馬英九基金會的學員，展開為期2周的訪陸之旅，也將出席第17屆海峽論壇。民進黨立委批評，海峽論壇是中共...

民進黨、公民團體對接 蘇巧慧：全力支援民團3階陸空戰

公民團體所發起的大罷免進入第三階段，預計將於7月底至8月初舉行罷免投票，民進黨將協助公民團體全力備戰。民進黨新北市黨部今...

反惡罷「藍白合」 賴士葆預告：6月底有活動

台北市長蔣萬安昨與朱立倫見面商討反罷免作戰策略後，愛國者行動第一場，選在北市文山區，上午與北市立委賴士葆在景美市場合體掃...

影／朱立倫、 侯友宜、趙少康合體 淡水力挺洪孟楷

國民黨淡水區黨部今天在淡海市民活動中心舉辦綜合座談會，幫立委洪孟楷反惡罷，國民黨朱立倫主席、 新北市長侯友宜、戰鬥藍趙少...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。