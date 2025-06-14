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雙罷開打全台第一個罷免總部在新竹 柯建銘號召打聖戰

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。他指出，全國只有新竹市是雙罷，也是全國第1個成立罷免總部、有其指標性的地方，這是一場反共護台、不分黨派、族群的聖戰。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。他指出，全國只有新竹市是雙罷，也是全國第1個成立罷免總部、有其指標性的地方，這是一場反共護台、不分黨派、族群的聖戰。記者黃羿馨／攝影

罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。他指出，全國只有新竹市是雙罷，也是全國第1個成立罷免總部、有其指標性的地方，這是一場反共護台、不分黨派、族群的聖戰。

柯建銘指出，親共藍白聯手阻擋中央建設預算，影響國家發展，而新竹正是藍白合的縮影，高虹安與鄭正鈐荒廢政務，整日忙於反罷免宣傳，辜負市民期待。他呼籲新竹市民把握第三階段投票機會，勇敢投下「同意罷免」，讓新竹揮別貪污與賣台，迎向光榮未來。

柯建銘強調，新竹市是科技的首都，應該重返光榮，所謂的大罷免，其實就是打一場反共護台的聖戰，他也要呼籲全國的的同胞，這是一場反共護台、國家存亡的關鍵之戰，這一戰不分黨派、族群，應該全國大家共同來響應，這是一場非常重要的聖戰。

新竹雙罷發言人、陽明交大科法學院教授林志潔表示，罷免運動需要集體力量與場地支援，感謝民進黨新竹市黨部無償出借空間，協助罷免團體持續推動行動。她強調，罷免是公民基本權利，反共是台灣人的責任與良知，這不分黨派，期盼各界共同在三階繼續支持，為台灣、為新竹發聲 票投同意，民主永續。

雙罷領銜人戴振博特別感謝現場到場的罷免志工，並表示沒有志工們的無私付出，第二階段不可能突破十萬份連署的成果。他指出，這次罷免是新竹市民自發性的公民運動，高虹安與鄭正鈐應該正視民意，而非持續抹黑、矮化這場民主行動。戴振博也特別拜託大家要在三階站出來，對罷免投下同意票。

身為地主的民進黨新竹市黨部主委施乃如則表示，民進黨新竹市黨部樂意持續提供所需資源，支持民主運動，讓每位新竹市民勇敢表達意見，共同淘汰不適任的政治人物，推動城市進步，這場罷免活動不是仇恨、不是政治操作，而是市民都看不下去了，她也拜託大家，把這些資訊陸陸續續更仔細的揭露，特別是感謝志工朋友，長期的幫忙，站路口、發文宣等。

罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。記者黃羿馨／攝影
罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷發言人、陽明交大科法學院教授林志潔表示，罷免運動需要集體力量與場地支援，感謝民進黨新竹市黨部無償出借空間，協助罷免團體持續推動行動。記者黃羿馨／攝影
新竹雙罷發言人、陽明交大科法學院教授林志潔表示，罷免運動需要集體力量與場地支援，感謝民進黨新竹市黨部無償出借空間，協助罷免團體持續推動行動。記者黃羿馨／攝影
罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，也是全國第1個罷免總部，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。記者黃羿馨／攝影
罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，也是全國第1個罷免總部，民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。記者黃羿馨／攝影
身為地主的民進黨新竹市黨部主委施乃如則表示，民進黨新竹市黨部樂意持續提供所需資源，支持民主運動。記者黃羿馨／攝影
身為地主的民進黨新竹市黨部主委施乃如則表示，民進黨新竹市黨部樂意持續提供所需資源，支持民主運動。記者黃羿馨／攝影
雙罷領銜人戴振博特別感謝現場到場的罷免志工，並表示沒有志工們的無私付出，第二階段不可能突破十萬份連署的成果。記者黃羿馨／攝影
雙罷領銜人戴振博特別感謝現場到場的罷免志工，並表示沒有志工們的無私付出，第二階段不可能突破十萬份連署的成果。記者黃羿馨／攝影
罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」。記者黃羿馨／攝影
罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。他指出，全國只有新竹市是雙罷，也是全國第1個成立罷免總部、有其指標性的地方，這是一場反共護台、不分黨派、族群的聖戰。記者黃羿馨／攝影
民進黨立法院黨團總召柯建銘也到場聲援。他指出，全國只有新竹市是雙罷，也是全國第1個成立罷免總部、有其指標性的地方，這是一場反共護台、不分黨派、族群的聖戰。記者黃羿馨／攝影

罷免 柯建銘

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