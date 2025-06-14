朱立倫愛國者行動 侯友宜表態與藍委並肩作戰

全台大罷免將進入第三投票階段，國民黨主席朱立倫提出愛國者行動盼選民投下不同意罷免票，新北市長侯友宜津表示，新北市立委個個都非常認真，關心新北市的大小建設，新北市國民黨立委每一個真的認真負責努力， 會全力並肩作戰。

侯友宜今早視察淡北道與淡江大橋，侯說認真努力的洪孟楷立委， 從淡北道路的環評開始全力的投入淡江大橋， 在施購的過程當中不斷跟交通部來溝通協調， 讓淡水的交通發展不斷的快速的展開。

他說今天到淡江大橋跟淡北道路來視察，也看到洪孟楷瞭若指掌， 一路提醒地方政府跟中央如何共同的合作，讓這兩項最重要的工程做到位。所以新北市國民黨的立委每一個真的認真負責努力，會全力的跟他們並肩作戰。