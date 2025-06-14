賴清德昨與曹興誠共同聽罷團簡報 朱立倫：希望總統言行如一

民進黨立委沈伯洋昨證實，罷團主導人物之一曹興誠，昨天有和賴清德總統會面，他也在場，會面主題就是罷免相關議題。國民黨主席朱立倫今表示，希望總統言行如一，在國安簡報跟大家見面時共同面對、解決問題。

朱立倫、新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康今到淡海市民活動中心，聲援洪孟楷反罷免。全台大罷免進入第三階段，朱立倫啟動「愛國者行動」戰鬥狀態，朱立倫表示，其實希望號召所有，不論是國民黨、民眾黨，還是所有反惡罷的朋友都能站出來，在這過程中團結所有力量，謝謝侯市長、趙少康都來支持洪孟楷，在各地也會有很多活動。

國安簡報預計在18日登場，媒體詢問，目前不確定賴清德是否出席，朱立倫表示，昨天國民黨秘書長黃健庭已經跟總統府秘書長潘孟安回覆，希望這2天相約見面，希望有正面盡展，他說過，希望面對問題、解決問題、朝野對話，或是總統來訓話，希望大家共同解決問題，創造朝野共同為台灣打拚的氣氛，過程中不要有任何政治陰謀、政治算計，共同為台灣解決當前面對的困境。

被問及沈伯洋昨證實賴清德跟曹興誠一起開會，朱立倫表示，他還是用一個最正面的角度，希望大家面對面，透過溝通、對話，誠如賴總統所說，希望能和解，能和諧，希望台灣能團結，希望總統言行如一，如能在大家見面的時候共同面對、解決這些問題，也許就能創造台灣團結共同向前的氣氛。

朱立倫表示，在這過程中，民進黨或是賴總統大家認為的惡霸來源，希望透過這次的朝野見面，共商國是，台灣當前有太多的問題需要解決，惡罷只是造成台灣的分裂對立，跟傷害。

媒體人王淺秋說，愛國者行動沒有跟韓院長或是趙少康討論或是通知，朱立倫表示，趙少康不是有回覆嗎嗎？都有保持聯繫，韓院長也有，謝謝韓院長到各地為立委加油，下星期趙少康在在台北榮星花園辦活動，我也會到場，大家一起團結努力，綠營都很希望製造內部紛爭，或是見縫插針的機會，這是不可能的，因為大家團結在一起。