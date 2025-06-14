馬英九參加海峽論壇影響大罷免？ 蔣萬安舉例：綠創黨元老也赴中

台北市長蔣萬安昨與朱立倫見面商討反罷免作戰策略後，愛國者行動第一場，選在北市文山區，上午與北市立委賴士葆合體掃街。蔣萬安表示，希望所有的民眾知道，一定要出來投下不同意罷免票。

另外馬英九參加海峽論壇，媒體問蔣萬安是否對大罷免有影響？蔣萬安說，看到民進黨創黨元老洪奇昌也率領生技產業到北京參訪交流，陸委會也都正面看待民間健康永續交流，相信大家也會用一致標準。

國民黨中央愛國者行動第一場，選在文山藍營鐵票區，蔣萬安表示，今天陪同賴士葆委員來到景美市場，跟所有鄉親問候，當然也來懇託，也就是接下來相關的反罷免，會全面來進行，希望所有的民眾知道，一定要出來投下不同意罷免票。

至於昨跟朱立倫主席見面，針對反罷免具體規畫，蔣萬安說，黨中央都有規畫，北市黨部也都會有節奏地進行，每位委員也都會依照自己選區的特性，來透過各種方式接觸民眾，讓大家知道一定要出來投不同一票。

蔣萬安說，一定全力投入與台北市的五位國民黨籍立委站在一起，並肩作戰。至於媒體提市議員每人「10萬職務捐」是否加碼？蔣萬安說「我說過我會全力投入」