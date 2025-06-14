竹市雙罷免開打「藍白合」應戰 高虹安站路口拉票

罷免新竹市長高虹安、立委鄭正鈐團體今於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，高虹安勤跑宣傳，上廣播、站路口空陸戰齊發，明天與民眾黨主席黃國昌在新竹站前合體宣講，國民黨也將與民眾黨藍白合作反罷免，向綠營宣戰， 2026選舉提前開打。

中選會預計6月20日召開委員會，公布新竹雙罷案的投票日，最快7月底投票。雖然日期尚未明朗，但高虹安搶先啟動反罷行動，不只跑市場、發文宣，還站上肥皂箱，在各大上班族通勤路口鞠躬請託，一旁志工也高舉反罷看板爭取認同，試圖用政績與拚勁，對抗來勢洶洶的罷免動員。

民眾黨新竹市黨部也成立「新竹保安隊」，啟動掃街與街頭動員，以選舉規格迎戰罷免。黨部主委李國璋表示，無論是文宣、街頭宣講或造勢，皆已比照選戰模式全面部署「準備好了」。

民進黨6月起密集召開「三階罷免投同意、下架貪汙高虹安」系列記者會，主打市政議題，試圖搶占空戰聲量。李國璋也說，民進黨攻擊的點在前朝都已存在，如減項發包等，並非高虹安市長上任才有，民進黨試圖用抹黑混淆戰術，「我們不會跟著起舞」，相信民眾自有判斷。

李國璋強調，首度面對罷免，許多新竹市民不知道現因市長任期過半，若遭罷免將由中央指派不再補選，黨部的首要任務就是讓這些訊息擴散、提高投票率，更要讓市民和支持者知道，反對罷免不是不投票，而是要站出來投下不同意票。

新竹市議會國民黨團總召陳慶齡則說，面對罷免壓力，鄭正鈐近期也勤跑基層、傾聽民意，拜訪鄰里長尋求支持。接下來就是關鍵衝刺期，國民黨會加快節奏，與民眾黨彼此邀約、交叉站台，用選舉的標準全力應對，明天民眾黨主席黃國昌到新竹宣講，鄭正鈐也會出席，藍白將再度同台，展現合作抗罷氣勢。

針對民進黨接連發動記者會批評市政，陳慶齡反擊，民進黨過去任內政策如今反過來攻擊現任市府，簡直顛倒黑白。他警告，一旦罷免通過，許多市政工程與建設將面臨中斷，「不只棒球場真相掩蓋，連200多億統籌分配款都可能卡關，受損的會是全體市民。」