才與朱立倫商討反惡罷大計 蔣萬安一早合體立委掃街

全台大罷免，國民黨黨主席朱立倫日前在中常會宣布全黨進入名為「愛國者行動」的戰鬥狀態，為守護台北市5位黨籍立，台北市長蔣萬安昨與朱立倫見面商討作戰策略後，上午與北市立委賴士葆合體掃街，也是北市大罷免確定「保5」後，蔣萬安首次陪立委掃街。

蔣萬安昨與朱立倫會談，主要在商討「區域聯防」以及如何能衝出投票率，投下不同意罷免票。也認為凝聚士氣，催出更多支持者出來投下「不同意罷免」相當關鍵，國民黨全黨一定要動起來，也才能守護住5席國民黨籍台北市立委。

蔣萬安上午與賴士葆在景美市場掃街 ，包括議員陳錦祥、李柏毅、鍾沛君議員和多位里長、地方人士陪同，向景美市場購物採買民眾與攤商，懇託踴躍投下不同意罷免的選票。

蔣萬安下午再轉往內湖湖興區民活動中心，參加「反惡罷 挺優秀」李彥秀問政說明會。國民黨秘書長黃健庭、議員吳世正、闕枚莎、游淑慧、李明賢、柳采葳等人也會到場宣講。

另外，蔣萬安星期日是市政行程，從上午到下午都在學校，參加北市公私立各級學校113學年度畢業生市長獎頒獎典禮，包括台北市立大學、特教學校、公私立高職與國小組。