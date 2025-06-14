罷免綠委「全村最後希望」剩這些人 能力阻31：0魔咒？

罷免民進黨立委案陸續宣告失敗，全台僅剩綠委李坤城、陳俊宇兩案分別要在23日、24日二階送件，藍營表示是「全村最後希望」，將全力衝刺，但司法「寒蟬效應」仍隨行，若還是炒不起連署熱度，恐怕罷免藍綠「31:0」成定局。

新北罷免綠營立委案件，剩李坤城一案，全案預計23日截止，罷團統計已有1萬5千分，門檻為2萬6576分。罷團指出，持續穩定收件中，相信在截止日前能達標，團隊也有規畫二階連署補件，相信可把政客下架。

國民黨新北市黨部主委黃志雄說，李坤城送件截止還有一段時間，會持續協助罷團最後衝刺，還是要看最後與門檻差距如何。

「不是非常樂觀。」黃志雄坦言，在民進黨利用司法干預反罷免行動後，遇到非常大的阻力，但仍會堅持到最後一秒鐘，並持續協助藍營立委反罷免。

公民團體「滿城封宇」發起罷免宜蘭立委陳俊宇，第一階段透過補件辛苦達標，二階連署門檻為3萬6523分，必須在6月24日前送件。

不過在二階領件前夕，宜蘭檢方4月24日發動首波行動，偵辦疑似幽靈連署，搜索國民黨宜蘭縣黨部等6處據點，約談15人到案，黨部前書記長俞凌傑等3名黨工遭收押，另有罷團領銜人李惠玲及黨工、黨員等9人交保；上月21日檢方再度出手，約談藍黨部主委林明昌等10人，林明昌訊後以80萬元交保。

罷團坦言，兩波搜索、約談行動確實造成寒蟬效應，目前距離目標仍有一段距離，現在都還在整理資料，這段時間就是持續努力。

國民黨也持續協助罷團，上月9日縣黨部宣布議員服務處、黨部為據點共同收件，全力助攻，讓願意站出來的鄉親能方便、安全完成連署。