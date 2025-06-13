反罷免！朱立倫與北市商討區域聯防 蔣萬安：談得很好
全台大罷免延燒，國民黨積極備戰。國民黨主席朱立倫今天傍晚與台北市長蔣萬安、台北市議長暨台北市黨部主委戴錫欽，相約國民黨智庫，商討反制大罷免的事宜。三方結束商談，蔣萬安步出智庫門口，笑容滿面，表示「談得很好」。
大罷免即將邁入第三階段，朱立倫啟動「愛國者行動」三部曲，並已陸續敲定與藍營縣市長會面商討反罷戰術，將以區域聯防模式跨區助選。
朱立倫、蔣萬安約於今日下午5時30分相繼步入智庫，戴錫欽稍晚才抵達。三人商談時，智庫警衛嚴守門口，暫時婉謝媒體進入採訪，僅能在門口等待。
約至下午6時30分，蔣萬安和戴錫欽率先出現。蔣萬安面對媒體詢問今日談話氛圍如何，表示談得很好，交換意見，對於很多議題彼此討論。蔣最後又強調一次，「談得滿好。」
到了約下午6時36分，朱立倫與組發會主委許宇甄、副秘書長江俊霆等出現，對媒體詢問投以笑容，揮手表示「辛苦了，謝謝。」隨後離開。
據了解，本次商談，三方就台北市長應扮演何種角色，協同台北市議員，一起捍衛五席台北市藍委，進行溝通也取得共識。要求台北市議員必須「動起來」，一席藍委都不能少。
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