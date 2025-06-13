高雄雙罷劫宣布不送件 許智傑：荒唐鬧劇終於謝幕

推動罷免民進黨立委許智傑、黃捷第2階段連署的「雙罷劫總部」今天宣布，罷免兩人連署書各不足數千份，明天不會去選委會送件。許智傑對此表示，「這個荒唐鬧劇終於謝幕」。

罷免許智傑領銜人朱磊今天和罷免黃捷領銜人黃晃枝及志工等人到高雄地檢署開記者會。朱磊說，明天就是2階連署書送件截止日，選委會要求「雙罷劫團隊」今天下班前確認明天是否要送件，經評估罷免許智傑與黃捷連署書都差數千份，「綜合各種因素考量，我們決定不再堅持送件」。

許智傑、黃捷第2階段罷免連署送件期限為14日，罷免黃捷的送件門檻為3萬1366份連署書，罷免許智傑送件門檻為2萬9351份連署書。

朱磊表示，團隊昨晚決定收件到今天中午為止，再做最後統計，若達標就通宵作業完成送件任務；但中午經統計，罷免黃捷的連署書還差約3400份、罷免許智傑還差約5700份。

朱磊也說，選在地檢門口開記者會是因司法單位此次史無前例、大規模、高調介入選罷事務，「這根本就是一場不平等、不公正、不對稱的比賽」；更荒唐的是裁判連現場觀眾都要控制，到處質問觀眾為何要支持、甚至是哪個黨的，「請問在這種氛圍中，弱勢的一方要如何贏得比賽」？

有關未送件的萬份連署書如何處理，朱磊接受媒體聯訪時說，「請連署人不要擔心，一定會好好保護個資」，將在有見證人的情況下公開銷毀，絕對不會讓個資遭不當使用。

許智傑稍晚透過文字訊息回應，這場罷免因死人連署、假冒連署陸續爆出已毫無正當性，「這個荒唐鬧劇終於謝幕，黃捷和我獲得市民的肯定，這才是紮紮實實的民意」，感謝鳳山民眾當他的靠山，將會繼續努力。

黃捷在社群媒體Threads發文表示，同一批人對她發動的二度罷免，今天再次以失敗告終，這個結果也證明，真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造。

「呼籲雙罷劫團隊公開銷毀所有連署書」，黃捷說，讓她比較意外的是近日有收到參與罷免連署的人向她反映，該民眾與其好友都有簽署罷免黃捷連署書，但看到負責人偽造遭羈押、團隊失和後，連署書又全被朱磊帶走，令人相當憂心個資被冒用。