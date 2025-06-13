新竹雙罷查對今截止…罷團宣布進三階 6/20公布投票日

全台唯一新竹市立委、市長雙罷免案，二階送件查對今天截止。新竹雙罷領銜人戴振博表示，經詢問新竹市選委會，確定不會再寄發任何補件通知公文，也代表著雙罷順利推進。預計中選會將於6月20日公布罷免投票日，最快7月底投票。

戴振博指出，大罷免正式進入最後階段，現在是決定新竹市重生的最後一哩路，同時邀請關心新竹市雙罷的市民朋友們，明天是新竹市雙罷總部成立茶會，歡迎大家一起共襄盛舉，見證歷史的一刻，拜託大家務必動員親朋好友，投下「同意罷免」翻轉無能，讓新竹市重新出發。

據了解，雙罷團體明天將於民進黨新竹市黨部成立「雙罷總部」，民進黨立院總召柯建銘也將親赴站台。民眾黨籍市議員宋品瑩則批，標榜「人民自發」的罷免行動，卻是由柯建銘率領民進黨新竹市黨部全體總動員，從一開始就有政黨高度介入的影子，如今總部直接設在民進黨黨部，證明一切早已安排好「這不是單純的民意展現，而是一場政治操作」。

不過新竹雙罷發言人、陽明交通大學科法學院特聘教授林志潔表示，只是跟民進黨新竹市黨部借場地，一、二階全部都是民團（包括她個人服務處）和議員們努力收件，才能有150%的成果。她本人服務處3月加上4月的電費要1萬多元，都是自己付擔的。

林志潔強調，三階投票需要有大的場地開會與凝聚向心力，罷免是公民的權利，反共是台灣人應有的愛國心，本來就不是政黨對決，而是保護台灣，拒絕敵對勢力滲透的公民運動，懇請各黨派都來支持，如若新竹市國民黨黨部、或新竹市民眾黨黨部，願意借場地來當總部、辦茶會，身為要自己努力找資源的民團，「我們也很歡迎」。