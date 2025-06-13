罷免宣告失敗 黃捷、許智傑兩人同聲「罷免無正當性」

高雄雙罷劫總幹事朱磊今天下午宣布，罷免立委黃捷二階連署差距3400份、立委許智傑差距5700份，明天不會送件。對此罷免行動宣告失敗，黃捷及許智傑皆表示，陸續爆出死人連署及假連署，罷免無正當性。此外，黃捷也呼籲罷團應公開銷毀連署書。

針對黃捷訴求，朱磊下午記者會曾回應媒體詢問，他表示，在歷經第一階段慘痛教訓後發現，他知道執政黨對內容特別感興趣，可能想查看誰反對他們，所以他會誓死捍衛個資，在第三公正方見證下公開銷毀連署書，不會淪為不法用途或流入政客手中。

許智傑表示，死人連署及假冒連署陸續爆出後，這場罷免已毫無正當性，這個荒唐鬧劇終於謝幕，黃捷和他獲得市民肯定，這才是紮紮實實的民意。許智傑也強調，感恩鳳山市民當靠山，將會不忘初衷繼續努力。

針對連署結果，黃捷回應，同一批人對她發動二度罷免，今天再次以失敗告終，這個結果也證明，真實的民意絕不是靠幽靈連署就能偽造，從罷捷召集人承認抄名冊的那一刻起，這場罷免的正當性早已蕩然無存。

黃捷說，她比較意外的是，她收到來自簽署罷捷的民眾陳情，擔心個資會被違法利用，希望她能幫忙討回連署書，這些地方媽媽雖然對她有不同意見，但她一定會協助民眾捍衛權益。