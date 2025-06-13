北市「罷雙吳」死亡連署案不延押 下周恐起訴黃呂錦茹

台北地檢署偵辦台北市罷免立委吳思瑤、吳沛憶死亡連署案，聲押國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹、書記長初文卿、總幹事姚富文等人獲准，本案偵查中羈押期限下周期滿，檢方不聲請延押，可能下周偵結起訴全案。

同案有20多名被告，包括黃呂錦茹、「罷吳四騎士」賴以荏、劉思吟、陳冠安、滿志剛，以及領銜人李孝亮、劉思吟丈夫林叡、國民黨台北市第四區黨部執行長陳奎勳、中山區婦工會會長葉麗琴等，台北市議員張斯綱也捲入其間。

檢調接獲告發，指吳思瑤、吳沛憶「雙吳」藍罷團疑涉偽造提議書，向中央、台北市選舉委員會函調提議人資料發動偵蒐，今年4月17日搜索、黃呂錦茹等到案，聲押黃呂、台北市黨部書記長初文卿、總幹事姚富文、第一區黨部執行長曾繁川。

法院審理裁定姚、初羈押禁見，但黃呂錦茹、曾繁川罪證不足、當庭釋放，檢察官對黃呂的無保請回裁定提抗告，獲高灣高等法院發回，台北地院重開羈押庭，4月25日裁定黃呂羈押禁見迄今。