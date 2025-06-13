「愛國者行動」不用朱立倫下令 趙少康621北市反霸宣講

國民黨主席朱立倫為反罷免，拋出「愛國者行動」，點名立法院長韓國瑜、中廣前董事長趙少康等助講。不過今早高雄市前新聞局長王淺秋說，當事人事前並未知情。趙少康今下午受訪表示，與黨中央都有聯繫，但不需要朱立倫下令，21日下午他將在北市舉辦反罷免宣講，民眾黨也會由立委張啓楷參與。

趙少康說，朱立倫要怎麼主張，那是朱的主張。需不需要通知他、告訴他，不重要。該做的事都會做，比如中選會620要開委員會，決定哪一天罷免，所以已經決定6月21日租好榮星花園，在下午4時30分，台北市五名被罷免的藍委都會來，新北市藍委洪孟楷、廖先翔等也會來，其他的還在聯絡當中。

趙少康也說，另外藍委謝龍介、前藍委鄭麗文、台北市前市長郝龍斌、台北市議長戴錫欽，甚至罷免吳沛憶領銜人李孝亮等也都會來，民眾黨方面有張啓楷會來，黃國昌當日有事。大家一起來聲援反罷免。立法院長韓國瑜當天不在台北，台北市長蔣萬安人在巴黎。

趙少康呼籲，反罷免的人都應到榮星花園，這不需要朱立倫下令，「我們該做，我們都會自動做。」

談到與國民黨中央聯繫情況或請託，趙少康說「有啦」，秘書長黃健庭有時候會來聯絡，朱立倫偶爾也會聯絡。黃健庭部分，譬如說像一些罷免活動等等，希望協助的也都會協助。溝通沒有問題，但溝通不溝通不重要，大家眾志成城，分進合擊比較重要。有沒有打電話給誰，他也不在意。

趙少康表示，蔣萬安要守護好台北市的藍委，新北市長侯友宜要守護好新北市的藍委。桃園市長張善政守好桃園藍委。台中市長盧秀燕守好台中市藍委。首長有義務要守護好，因為民進黨已經黨政軍全力動員，國民黨也就這麼幾個地方首長，這守不好也說不過去。打區域聯防，要跟地方首長溝通，這都是必須要做的事情。

趙少康說，該邀的都邀了，那也不勉強，能夠來就歡迎他們，但最重要的是反罷免的群眾，不同意罷免的群眾都要來。這些委員才當選一年也沒犯什麼錯，發起罷免就是對當時選他們的選民最大的汙辱，「我選了你，你做得好好的，結果不是我罷你，是當時沒有投你的人罷你，這不是很好笑嗎？」

趙少康表示，罷免是種仇恨動員，如果罷免國民黨立委徐巧芯領銜人曹興誠跟徐辯論，對徐百分百有利，支持徐的都會來。