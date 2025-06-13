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才邀在野共商國是…賴清德昨聽罷團簡報 曹興誠、沈伯洋在場

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
罷團昨向賴清德做簡報，包括罷團領導人物之一曹興誠、民進黨立委沈伯洋都在場。圖／聯合報系資料照片
罷團昨向賴清德做簡報，包括罷團領導人物之一曹興誠、民進黨立委沈伯洋都在場。圖／聯合報系資料照片

民進黨台北市議員洪健益近日爆料，兼民進黨主席的賴清德總統常和罷免領銜人開會，但民進黨發言人吳崢駁斥；不過，民進黨立委沈伯洋今天證實，罷團主導人物之一曹興誠，昨天有和賴清德會面，他也在場，會面主題就是罷免相關議題。

民進黨人士表示，這場會面賴清德並非主動一方，較接近曹興誠向賴清德做簡報，說明目前大罷免全台狀況與進度。沈伯洋也說，罷團只是要去向賴更新大罷免局勢，總統原則上不適合、也不會站上第一線，而公民團體與民進黨中央的合作則是持續進行中，賴清德也僅只是關心目前罷免情況去傾聽。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，民進黨團作為公民罷團的最強側翼，黨中央將會啟動相關規劃，黨公職有罷區跟非罷區之分，以她的選區來說，立委是民進黨籍，屬於非罷區，非罷區要支援罷區的罷免活動、組織、陸戰及空戰，罷區的黨公職承擔更大的責任。

吳思瑤表示，無論是罷區或非罷區，所有黨公職要當作大選的規格來打，自己選舉怎麼拚命，在大罷免這場戰役也要同樣規格的投入，未來無論是站路口、掃市場、發文宣，民進黨所有的黨公職都會配合黨中央的規劃，全力投入，民進黨團也會啟動立委行程活動配合。

民進黨團副書記長郭昱晴說，罷團的受眾與民進黨的受眾不同，陸戰部分以民代為主，罷團缺少選戰經驗，民進黨的黨公職也會支援。至於在宣傳上罷團遭遇到不理性攻擊，民進黨全力支援法律諮詢，成為罷團後盾，與罷團分進合擊。

罷免

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