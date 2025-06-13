停砍年金至今落空 李來希：大罷免孤臣無力 自求多福

全台大罷免延燒，全國公務人員協會前理事長李來希今日表示，退休軍公教們至今的殷殷期待落空，大罷免在即，孤臣無力回天，就請自求多福。

民進黨政府推動年金改革，自2018年起逐年減少1.5%，至2029年所得替代率將降為最高60%、最低30%，引發退休軍公教團體反彈。

國民黨立院黨團為此於第2會期，提出主張停止所得替代率逐年調降的「公務人員退休資遣撫卹法」修正草案。由於大罷免全面延燒，國民黨立委憂催化大罷免，推動法案的時程延宕。

李來希今早以「委屈難求全，無語問蒼天！」為題，表示停止逐年遞減退休所得既單純又能安撫人心，符合公平正義，完全沒有違憲疑慮，只是停損沒有要求增加所得，要求通過一個沒有增加國家預算負擔的法案真的有那麼難嗎？

李來希說，退休軍公教朋友們的殷殷期待落空，作為一個曾經帶頭抗爭提出訴求的人，「我有罪！我無能！從此我已無立場要求我的夥伴們跟著我支持一個無能的政黨，大罷免在即，當年刪除年終慰問金的陰影再現，孤臣無力回天，就請自求多福了！」