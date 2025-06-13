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獨／侯友宜首場立委站台 明與朱立倫同台助講洪孟楷

聯合報／ 記者葉德正／新北即時報導
新北市長侯友宜今天表示，全力支持國民黨立委行動。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天表示，全力支持國民黨立委行動。記者葉德正／攝影

國民黨主席朱立倫啟動愛國者行動三部曲，新北市長侯友宜也宣示全力助攻，據了解，侯友宜繼上次在板橋為所有黨籍立委站台後，首場個人站台，明天將到淡水為國民黨立委洪孟楷助講，同場還有朱立倫、中廣董事長趙少康。朱立倫地方首長拜訪行程，據悉也與侯友宜約好，就在近日。

立委洪孟楷上周與地方座談會中，找來立法院長韓國瑜，引發熱烈迴響。本周六14日，洪孟楷再找來侯友宜、朱立倫與趙少康同台，將在淡海市民活動中心演藝廳舉行，全力宣傳反罷免

全台大罷免白熱化，侯友宜將與朱立倫會談反罷免策略，侯友宜也實際展開行動，為面臨罷免的立委站台。

地方指出，侯友宜將力推黨籍立委政績，接下來立委有相關活動，他都會全力到場，力保住新北市6席國民黨立委，以利地方建設順利推展。

而侯朱會面部分，雙方已經約好時間，明天站台時雙方也會簡單交流。

國民黨新北市黨部主委黃志雄指出，目前各區立委將先展開各選區座談活動，每人至少會舉辦2場以上，洪孟楷因選舉較大，提前開跑，其他立委時間也都在陸續安排中。

黃志雄說，關鍵場次都有邀請侯市長出席，接近選舉時，還會舉行聯合造勢，衝高投票率，呼籲民眾出來投下不同意罷免票。

罷免

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