蔣萬安今晚見朱立倫共商大罷免 明後天就有反制行動

國民黨主席朱立倫前天與桃園市長張善政見面，台北市市長蔣萬安今晚也將與朱見面。知情人士表示，會商討如何守護5席國民黨籍台北市立委；另外，也會談到市政，因行政院刪減地方補助款，主計總處擬修正「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」對地方財政造成極大衝擊，藍營也會訴諸民意。

北市議會會期尚未結束，不過，市政總質詢昨天告一段落，蔣萬安在明後兩天就有安排區域立委的輔選和問政說明會的行程，以個人的聲量，全力拉抬力保5國民黨北市立委。蔣萬安今晚見朱立倫後，蔣將出訪巴黎，預計6月19日出發，6月24日返台。

據指出，三階投票日期確定，國民黨在投票前一天將有反惡罷、顧民主的大造勢活動，另外市黨部在6、7月的造勢活動，蔣萬安也會參加，並強調北市5席立委對台北市政、建設爭取的成績，透過立委「建設牌」讓台北市5席立委「1席都不能掉」的目標達成。

另外，針對中央刪減地方補助款，北市府的4個訴求很簡單，就是「不要黑箱、不要獨裁、不要一意孤行、不要傷害弱勢」知情人士說，蔣萬安已經多次強調，一定會與國民黨5位委員站在一起，並肩作戰，共同努力。

全台大罷免，目前進入第二階段罷免送件的藍委有31席，其中台北市有5席，為了守護國民黨立委，黨主席朱立倫前天在中常會宣布全黨進入名為「愛國者行動」的戰鬥狀態，會與藍營各縣市長商討作戰策略，不管是立法院長韓國瑜、還是戰鬥藍發起人趙少康，都要全守護每一席藍委。

據指出，除了張善政、蔣萬安，未來朱立倫也會和藍營首長侯友宜、盧秀燕和與大罷免三階投票有關的縣市首長見面，商討對策。