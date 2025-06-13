朱立倫拋邀韓國瑜、趙少康助愛國者行動 被爆當事人不知情

為因應大罷免，國民黨主席朱立倫日前在國民黨中常會宣布，將展開「愛國者行動」，立法院長韓國瑜、中廣前董事長趙少康都會扮演助講角色。不過，高雄市前新聞局長王淺秋今說，朱立倫雖然說韓國瑜、趙少康都會幫忙，但當事人事前都沒有被詢問或知會。

朱立倫日前宣布因應大罷免，國民黨全黨正式進入「戰鬥狀態」，展開愛國者行動，愛國者行動就和愛國者飛彈一樣，守護台灣領空，守護台灣民主的天空，守護良善、守護人民的安居樂業。中央成立「護民主助講團」。他點名韓國瑜、趙少康等，北北基、桃竹竹、台中南投雲林、花東為戰區做整合，各戰區相互支援協助，尤其重要的直轄市長和韓國瑜，這些都是最大的支撐力量，共同協助各區域的立委，和地區的造勢活動。

王淺秋今日上午在其主持的廣播節目「千秋萬事」，與馬英九基金會執行長蕭旭岑同台。她在節目正式開始前透露，雖然朱立倫說韓國瑜、趙少康都會幫忙，事實上韓、趙等人事前未被詢問、知會。

蕭旭岑表示，前總統馬英九有跟韓國瑜通過電話討論如何幫忙反罷免，未來看國民黨中央如何規畫。

蕭旭岑談到賴清德總統邀請在野黨主席18日進行「國安情勢簡報」一事，他認為，賴清德要親自出面，與朱立倫、民眾黨主席黃國昌會談，朱立倫、黃國昌才有去的必要。三人會面至少應部分公開，否則朱立倫、黃國昌不必去，賴清德也應勒令民進黨的黨公職人員不動員介入大罷免，展現朝野和解的誠意。如賴總統不展現誠意，他認為這場國是會談就是鴻門宴。

蕭旭岑說，過去前總統陳水扁與馬英九見面，就是全程公開，當年馬英九在總統任內接見民進黨前主席蘇貞昌也有公開，因此賴清德這次國是會談也應公開。他質疑賴總統此舉是想拉在野黨主席一起背書，分攤美國關稅戰的責任。

談到國民黨前立委鄭麗文、一眾學者等在日前成立「黨外在野大聯盟」，因應大罷免。蕭旭岑說，該聯盟有不同政治光譜的人士參與，代表大家對賴政府的路線憂心忡忡，他答應參加就是擔心大罷免，吹捧大罷免已經成「邪教」，泯滅良知，賴清德應該利用與在野黨主席見面的機會展現高度，下令民進黨公職人員不要介入大罷免。