共商大罷免 蔣萬安出訪巴黎前今晚先見朱立倫

大罷免潮，國民黨主席朱立倫拋「愛國者行動」受矚。朱繼與桃園市長張善政碰面，是否會與台北市長蔣萬安見面？蔣萬安今出席指南宮活動說，都約好時間了，會見面談很多議題。兩人見面會是蔣出訪法國前，他說，預計6月19日出發，細節確定後會跟大家清楚說明。

蔣萬安與朱立倫今日均受邀出席「孚佑帝君呂仙祖洞賓成道1145周年」三獻大典，兩人先後抵達，蔣萬安致詞完不久便離開，朱立倫隨後才到場。

對於「愛國者行動」將邀立法院長韓國瑜、中廣前董事長趙少康助講，2人都還未收到邀請。朱立倫受訪表示，中央助講團部分，最近就會展開邀請，包括國民黨重要前輩、重要的優秀人才，通通都會希望來幫所有立法委員。

他也說，各縣市長，尤其4大直轄市長，除了他已經見過張善政，蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕都有聯絡，很快會跟大家一一見面，希望全面動員起來。各地方立法委員所有的重要活動都已經展開，至於各縣市、各戰區的活動分別都有表定的日程，強調最重要一件事是全黨動起來，大家團結一致，共同守護台灣民主，反惡罷。