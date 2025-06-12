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朱立倫啟動區域聯防反罷 黃國昌指藍白可能合辦活動

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇張曼蘋／台北報導
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席朱立倫。圖／聯合報系資料照片

罷免即將邁入第三階段，國民黨主席朱立倫前天啟動「愛國者行動」三部曲，並已陸續敲定與藍營縣市長會面商討反罷戰術，將以區域聯防模式跨區助選。

民眾黨本周將在新竹舉辦反罷免活動，外界關注在野是否會辦聯合活動。民眾黨主席黃國昌說，後續也有可能與國民黨一起，但目前為止尚未收到國民黨中央、朱立倫的任何接觸，但個別接觸的藍營立委非常多，能幫盡量幫。

朱立倫首站先拜訪桃園市長張善政，雙方為罷免情勢與策略交換意見；至於台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及台中市長盧秀燕，近日也完成拜會時間敲定。不過，基於對縣市長的尊重，同時為避免市政與黨務行程被外界做文章，相關行程將視情況公開。

除與藍營縣市長因地制宜商討戰術與全面提供立委最大協助，黨中央將成立「護民主助講團」，比照九合一選舉模式，北北基、桃竹竹、台中南投雲林、花東為戰區做為整合力量，跨區相互協助、支援反惡罷造勢與宣傳活動。

除了立委自辦的街講組織戰與反惡罷造勢，黨中央也會以縣市為單位舉辦聯合造勢，而在選前之夜則會有一場全國大型造勢，凝聚藍軍士氣，集結更多反綠力量站出來投下不同意罷免，至於造勢形式是以跨區分類還是全國同台，要視中選會投票日期定案。

民眾黨的新竹反罷免活動，訂十五日在火車站前廣場舉行，屆時黃國昌、遭停職的新竹市長高虹安、新竹代理市長邱臣遠等人都將出席。

黃國昌 罷免 朱立倫 大罷免

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