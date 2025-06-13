罷免綁不了公投？ 藍：決定權在中選會、未預設期待

大罷免的投票日，恐將無法綁定每兩年八月下旬的公投日。藍綠陣營均表示，這並非可掌控之變因，能做的就是全力備戰，催出支持者在投票日當天出門投票。

民進黨人士指出，藍白所提出的公投題目，極盡可能地民粹，目的也很明確，希望能綁定罷免投票日，同一天投票，緩解被罷免危機，若要問綠營看法，當然希望兩者拆開來；但這是中選會職責，尊重獨立機關秉於專業所做的決定。

民進黨人士表示，大罷免將進入第三階段，民進黨已下令各縣市議員提供看板點位，搭配陸戰掃街、宣講等，待中選會宣告投票日後，將全力衝刺投入大軍支援罷團。大罷免是否成功關鍵，在於整體社會氛圍，不會是這種枝微末節的技術性問題。

藍營人士表示，罷免能不能綁公投，決定權在中選會，所以國民黨本就沒有預設期待，國民黨立委的普遍共識，也希望愈早投票、集中同日投票愈好，全黨已進入選舉戰鬥模式，接下來就等中選會廿日公布投票日期，以及是分批或同日投票，全力奮戰。

藍營評估，中選會有社會觀感與成本的考量，分好幾梯投票的可能性不高，當罷免二階陸續底定，所有藍營立委已回防選區顧基層，五月下旬至六月的不同意票已與同意罷免票有拉開差距，但由於罷團宣傳緣故，同意罷免票緊追，最後關鍵還是看投票率能否催出支持者。