罷免造假訊息又一樁 王鴻薇：挑戰選民道德底線

大罷免延燒中，6月為畢業季，國民黨立委王鴻薇被指參加某校畢業典禮時，致詞時間長達7分鐘，有網友稱其女兒故意關掉燈，引起現場歡呼，也讓罷免團體非常肯定。王鴻薇今表示，罷團不造假不會選，假訊息被抓包，她實際致詞時間只有1分16秒，假造消息不斷，現又假造畢業典禮故事，這些罷團不只不造假就不會選，挑戰選民對社會道德觀感的底線。

王鴻薇說，這幾天是各個學校畢業典禮，每年她都會參與這樣的盛會，祝福各位畢業生鵬程萬里、前程似錦，但是這樣正常的活動，罷團側翼竟然又在造謠，現在就用影片還原打臉。

王鴻薇表示，「Threads」帳號「harley_diavel」昨天發文說：「她的女兒學校畢業典禮，是負責燈控，在我發言的時候底下有噓聲，她的女兒故意把燈關掉現場轉為歡呼，還說我發言長達7分鐘拖時間。對於女兒的行為相當得意。」底下想要罷免她的惡罷團體對這樣的行為表示肯定，還說要特別專訪帳號主人和其女兒。但是上述的狀況，完全不符合現實，手法低劣到令人難以置信。

王鴻薇指出，大多數畢業典禮都會全程錄影，按照發文所說的時間，當天現場她發言沒有開燈的就是在選區的中山國中。按照畫面這個帳號一段文字至少有二點造假。第一，現場直播聲音收音相當清楚，該帳號編故事的內容中，什麼噓聲轉笑聲，反而錄到上台的掌聲以及喊她的名字的支持家長，該帳號到底是幻聽還是什麼？

王鴻薇進一步提到，第二，她的發言時間，在校方直播影片時間紀錄很清楚54分04秒到55分20秒，她的致詞1分鐘16秒，到底哪來的7分鐘？

王鴻薇分析，審視該帳號公開資訊，內容完全都在發罷免相關資訊等極端內容，但令人遺憾的是身為家長，還發文做假訊息，已經是最壞的教育示範。而看到罷團在下面稱讚這樣的行為，在畢典都可以用謊言與意識形態，靠他們進行政治批鬥，讓人細思極恐。

王鴻薇總結，這些罷團、青鳥、側翼，在這次罷免活動過程中，已經發生多次這樣的造假，除了年初假造她Threads發文，被警方抓到是在宜蘭的青鳥外，還有造假她市場拜票嗆民眾，聽到她有戴密錄器就躲起來的罷團志工。如今又一個假造畢業典禮故事，這些罷團不只不造假就不會選，更是挑戰選民對社會道德觀感的底線。