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與朱立倫會商「愛國者行動」反罷免 蔣萬安：已約好並肩作戰

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者蘇健忠／攝影
蔣萬安今天赴議會總質詢。記者蘇健忠／攝影

反制大罷免，國民黨中央將發起「愛國者行動」，會與藍營各縣市長商討作戰策略。北市長蔣萬安今天也被問及，何時會與黨主席朱立倫討論？蔣萬安說，他已經有和朱主席約好，他也再度強調，一定會與國民黨5位委員站在一起，並肩作戰，共同努力。

全台大罷免，目前進入第二階段罷免送件的藍委有31席，其中台北市有5席，為了守護國民黨立委，黨主席朱立倫昨天在中常會宣布全黨進入名為「愛國者行動」的戰鬥狀態，會與藍營各縣市長商討作戰策略，不管是立法院長韓國瑜、還是戰鬥藍發起人趙少康，都要全守護每一席藍委。

蔣萬安今天赴議會總質詢，蔣萬安也被問到何時會與朱主席討論？蔣萬安說，他跟主席已經約好，並強調一定會與國民黨5位委員站在一起，並肩作戰，共同努力。

罷免

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