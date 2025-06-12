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罷免案何時投票？7／10到8／19之間的週六

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
中選會主委李進勇12日透露，7月10日到8月19日之間的某個星期六，將會是首波罷免案的投票日期。中央社
中選會主委李進勇12日透露，7月10日到8月19日之間的某個星期六，將會是首波罷免案的投票日期。中央社

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】罷免案何時投票，答案漸漸浮現！中選會主委李進勇12日前往立院備詢，被媒體問到罷免案投票日期時表示，依法會在7月10日到8月19日間的周末；至於是否為外傳的7月26日投票，他說，是選項之一，但不確定。另外，中選會將於20日召開委員會，審查第一波、約26案的罷免案，若一切合法會儘快宣告成立。

罷團先送件先投票

根據罷團送件日期並往後推算40天計算，國民黨立委黃建賓、涂權吉的查對期限為6月10日；傅崐萁、游顥6月11日；呂玉玲6月12日；鄭正鈐、馬文君6月13日；葉元之、牛煦庭、魯明哲、萬美玲、邱若華、江啟臣、廖偉翔、黃健豪、羅廷瑋6月14日；李彥秀、顏寬恒、楊瓊瓔、丁學忠是6月15日。

726可能投罷免票

立法院12日審查中選會預算解凍，李進勇表示，目前各地立委罷免案的二階審查，都已經陸續報回中央，中選會已決定6月20日召開委員會進行審查，預估這波審查大概是26件，審查的結果如果一切合法，會盡快宣告罷免案成立。另外，其他可能需要補件的案子，中選會也會盡快通知領銜人補件。

「若6月20日宣布成案，估計投票時間會落在7月10日到8月19日之間。」李進勇指出，根據《選罷法》規定，在成案之後的20日到60日之內，必須進行罷免案投票，這中間有6個星期六，都很可能是投票時間。至於是否為外傳的7月26日，李進勇表示，是選項之一，但不確定。

另外，國民黨立委羅智強6月16日；王鴻薇、徐巧芯、賴士葆、洪孟楷、廖先翔、林思銘查對期限6月17日；羅明才6月18日；張智倫、林德福6月21日；基隆林沛祥7月2日。除了張智倫、林德福、林沛祥，以及完成補件的馬文君、游顥可能無法趕上本月的委員會議審定，其餘皆可在此之前進入補件程序或是宣告成案。

隨著國民黨反罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶失敗，國民黨36位區域立委中，有31位確定完成二階段罷免連署，另外，還有因助理費貪汙案停職的新竹市長高虹安，還有數位縣市議員的罷免案。中選會在20日的委員會議上，將先處理其中的26案。

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罷免

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