願與藍合辦反罷免活動 黃國昌曝：仍未接觸朱立倫

全台大罷免持續，藍綠立委罷免案維持31比0，民眾黨這周也將在新竹辦反罷免活動，外界關注在野是否會辦聯合活動。民眾黨主席黃國昌今坦言，後續也有可能與國民黨一起，但目前為止尚未收到國民黨中央、黨主席朱立倫任何接觸，但個別接觸的藍委非常多，他能幫就盡量幫。

黃國昌今在節目「千秋萬事」受訪表示，民進黨用大罷免形容這次發起的政治鬥爭，但從在野角度看，就是民進黨想要走回多數、一黨專制，採取的政治手段。因此，這周日下午，民眾黨會從新竹市舉辦活動，後續的活動也不會只限於新竹市，目前民眾黨不分區委員，沒有被罷免的問題，但若讓民進黨重新控制立法院，台灣民主、監督制衡的機制完全會被破壞。

至於後續有沒有可能與國民黨一起辦聯合活動，黃國昌表示，當然有可能，但目前為止，尚未收到國民黨中央、黨主席朱立倫的接觸，他跟朱立倫從4月底在野高峰會會面後，就沒再聯繫；但個別接觸的立委非常多，很多藍委希望幫忙錄音，拿去當地播放，他能幫忙都盡量幫忙。

黃國昌也透露，日前國民黨立委洪孟楷也來邀約民眾黨議員陳世軒幫忙站台，陳詢問能否幫忙，他也都希望黨公職不要拘泥於小節，一點問題都沒有。