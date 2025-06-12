快訊

生控正取台大碩士班「被放棄」 校方：可能暫保留資格

高一生不滿師管太多廁所持棒痛毆 工具曝光了

雷虎科技無人艇失聯爆紅 不對稱作戰的關鍵台能做到？

願與藍合辦反罷免活動 黃國昌曝：仍未接觸朱立倫

聯合報／ 記者張曼蘋／台北即時報導
黃國昌表示，他跟朱立倫從4月底在野高峰會會面後，就沒再聯繫。圖／聯合報系資料照片
黃國昌表示，他跟朱立倫從4月底在野高峰會會面後，就沒再聯繫。圖／聯合報系資料照片

全台大罷免持續，藍綠立委罷免案維持31比0，民眾黨這周也將在新竹辦反罷免活動，外界關注在野是否會辦聯合活動。民眾黨主席黃國昌今坦言，後續也有可能與國民黨一起，但目前為止尚未收到國民黨中央、黨主席朱立倫任何接觸，但個別接觸的藍委非常多，他能幫就盡量幫。

黃國昌今在節目「千秋萬事」受訪表示，民進黨用大罷免形容這次發起的政治鬥爭，但從在野角度看，就是民進黨想要走回多數、一黨專制，採取的政治手段。因此，這周日下午，民眾黨會從新竹市舉辦活動，後續的活動也不會只限於新竹市，目前民眾黨不分區委員，沒有被罷免的問題，但若讓民進黨重新控制立法院，台灣民主、監督制衡的機制完全會被破壞。

至於後續有沒有可能與國民黨一起辦聯合活動，黃國昌表示，當然有可能，但目前為止，尚未收到國民黨中央、黨主席朱立倫的接觸，他跟朱立倫從4月底在野高峰會會面後，就沒再聯繫；但個別接觸的立委非常多，很多藍委希望幫忙錄音，拿去當地播放，他能幫忙都盡量幫忙。

黃國昌也透露，日前國民黨立委洪孟楷也來邀約民眾黨議員陳世軒幫忙站台，陳詢問能否幫忙，他也都希望黨公職不要拘泥於小節，一點問題都沒有。

罷免

延伸閱讀

朱立倫推「愛國者行動」反罷免 林俊憲：精算師拖人下水

朱立倫將拜會地方首長反罷免 侯友宜：隨時會碰面

啟動「愛國者行動」三部曲 朱立倫：全黨進入戰鬥狀態

民眾黨615反罷首場「挺新竹」 黃國昌：對賴清德投不信任票

相關新聞

與朱立倫會商「愛國者行動」反罷免 蔣萬安：已約好並肩作戰

反制大罷免，國民黨中央將發起「愛國者行動」，會與藍營各縣市長商討作戰策略。北市長蔣萬安今天也被問及，何時會與黨主席朱立倫...

罷免案何時投票？7／10到8／19之間的週六

罷免案何時投票，答案漸漸浮現！中選會主委李進勇12日前往立院備詢，被媒體問到罷免案投票日期時表示，依法會在7月10日到8月19日間的周末...

願與藍合辦反罷免活動 黃國昌曝：仍未接觸朱立倫

全台大罷免持續，藍綠立委罷免案維持31比0，民眾黨這周也將在新竹辦反罷免活動，外界關注在野是否會辦聯合活動。民眾黨主席黃...

游盈隆：藍拿「柯建銘當院長」反制罷免 一點都不聰明

大罷免即將進入3階投票熱戰，台灣民意基金會董事長游盈隆在網路節目「下班瀚你聊」分析，目前國民黨立委葉元之、李彥秀最危險，...

朱立倫推「愛國者行動」反罷免 林俊憲：精算師拖人下水

大罷免國民黨立委來勢洶洶，國民黨主席朱立倫宣布，全黨進入戰鬥狀態，將推「愛國者行動」，未來要和藍營縣市首長見面，商討每個...

朱立倫將拜會地方首長反罷免 侯友宜：隨時會碰面

國民黨主席朱立倫昨天宣告全黨進入「愛國者行動」戰鬥狀態，首波拜會地方首長，昨天已拜會桃園市長張善政，接下來將拜會台北市長...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。