朱立倫將拜會地方首長反罷免 侯友宜：隨時會碰面

國民黨主席朱立倫昨天宣告全黨進入「愛國者行動」戰鬥狀態，首波拜會地方首長，昨天已拜會桃園市長張善政，接下來將拜會台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜等人。侯友宜今天表示，他常常跟朱主席坐下來討論事情，他認為要團結合作面對大罷免，關心民生議題，讓肯做事的國民黨立委能為新北市做更多建設。

朱立倫愛國者行動三部曲，第一階段31個面臨罷免的國民黨立委選區，縣市長都要做地方守護，朱立倫已經與張善政會談。

侯友宜今天被問到此事時說，他常常有機會跟朱主席坐下來討論很多事情，每個人在自己的角色上要扮演好，最主要要團結合作，面對這一次的大罷免。

侯友宜說，我們不需要有太多的政治對立，我們要關心民生議題，期待在民生議題的關注底下，讓能做事、肯做事新北市國民黨立委都能全力以赴，為新北市做更多的建設。

確切碰面時間，侯友宜未透露，僅說「我們隨時都有碰面的機會」。