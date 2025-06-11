觀察站／在野匯聚 反綠威權復甦

大罷免投票階段，國民黨主席朱立倫啟動「愛國者行動」三部曲全面備戰，民眾黨周末也要辦反罷免活動力守新竹市長高虹安；另方面黨外在野大聯盟成軍。各路在野力量匯聚，如何分進合擊，整合超越藍白的「反惡罷」力量，遏止專制威權在台灣社會重現應是共同目標。

民眾黨前黨主席柯文哲被關押九個月，國會多數的國民黨立委面臨綠營在背後操弄的大罷免，甚至動用司法力量，各地方黨部百餘人被搜索調查，在野監督力量被削弱，已經奄奄一息。

此刻成立的黨外在野大聯盟，集合政學界不分藍綠、社運界的聲音，向執政黨發出怒吼，大罷免成為對賴清德執政不滿的在野勢力首場戰役。

儘管各方在野勢力都有反惡罷共識，但彼此仍缺乏策略分工與議題主張，在野力量若無規畫合作架構與機制，恐失推動民主防線、監督執政的初衷。

大罷免攻防白熱化，民進黨試圖強化親中標籤，將黨外人士與統戰論述掛勾；當綠營刻意導向成「泛藍聚合」，甚至與後罷免時代的選舉鋪路掛勾：綠側翼急著抹紅、抹黑黨外人士，造謠是「親中大集合」等，卻壓制不住對綠色威權不滿的民意，反對民進黨專橫獨斷、煽動對立的聲浪已四起，這才是賴政府的執政危機。

嚴防在野勢力瓦解，對藍白都是不可承受之重，國民黨四月廿六日號召「反惡罷、戰獨裁」凱道遊行，成功集結反綠聲音、凝聚藍軍士氣，如何眾志成城，讓「反綠專斷」成為在野共通語言，將是關鍵。