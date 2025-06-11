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力抗大罷免 藍發起愛國者行動

聯合報／ 記者鄭媁蔡晉宇張曼蘋楊正海／台北報導
國民黨主席朱立倫（右）昨晚與桃園市長張善政（左）會面，討論反惡罷戰術。圖／取自朱立倫臉書
國民黨主席朱立倫（右）昨晚與桃園市長張善政（左）會面，討論反惡罷戰術。圖／取自朱立倫臉書

罷免將進入第三階段投票，國民黨主席朱立倫昨啟動「愛國者行動」三部曲，宣示全黨將進入戰鬥狀態，除與藍營縣市長研討各區戰術，黨中央將成立民主助講團，集合立法院長韓國瑜、戰鬥藍發起人趙少康等重要力量，跨區支援合作。民眾黨十五日將到新竹宣傳反罷免，要對賴清德投下不信任票。

由政、學、社運界人士共同發起「黨外在野大聯盟」，昨舉行成立大會，中廣前董事長趙少康表示，反制大罷免可以變成第一場戰役，目的在建立制衡、監督的制度。

制衡執政黨，黨外在野大聯盟昨天上午舉行成立記者會。記者曾原信／攝影
制衡執政黨，黨外在野大聯盟昨天上午舉行成立記者會。記者曾原信／攝影

多名在野立委現身力挺。鄭麗文說，賴清德上台後突破一般認為不可踩的民主紅線，不但想團滅在野黨，把司法作為整肅異己的工具，還動用國安體系製造內部敵人扣紅帽，讓台灣回到肅殺氛圍。

馬英九基金會執行長蕭旭岑說，如果讓大罷免得逞，台灣從此變成仇恨政治，一定要匯集所有民間力量，全民站出來反對大罷免。

朱立倫昨在中常會表示，全世界民主國家都在拚經濟，只有賴清德和民進黨正全力推動大罷免，國民黨必須如同愛國者飛彈的精神守護民主安全。

朱立倫說，這不僅是反制罷免的行動，更是一場維繫台灣民主法治社會的戰役，愛國者行動將分為「地方守護」、「區域聯防」與「全國大造勢」三部曲，目標是守護每一席藍委。

朱立倫昨先拜訪桃園市長張善政，會陸續與台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等藍營縣市長會面，討論因地制宜戰術，給予地方最大幫助。

國民黨北市黨部表示，下周市黨部委員會將討論啟動「選戰模式」，為五名立委成立後援會等方案。朱立倫說，選前幾天到選前之夜一定會有全國大造勢，全國連線凝聚士氣，號召民眾共同守護每一席藍委，站出來投下「不同意罷免」，就是不同意賴清德獨裁，「不同意罷免，台灣大勝利」。

民眾黨十五日在新竹舉辦反罷免活動，黨主席黃國昌、遭停職的新竹市長高虹安、國民黨立委鄭正鈐將同台反罷免。黃國昌說，這一仗沒有鬆懈的本錢，不僅要守住新竹，也要守住台灣民主，向民進黨恢復一黨專政說不。

傳出民進黨在全台鎖定重點罷區進行精準罷免，民進黨發言人吳崢否認，表示黨的態度從二階連署開始就是一貫的，罷免運動是公民主導、民進黨協助，民進黨是公民最堅實的戰友，現在、未來也將持續並肩同行。

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